Alertan dunha nova vertedura de escuma no río Deza como as do Sar
Dende o Concello de Vila de Cruces din que levan tres semanas realizando vixiancias neste curso fluvial
Xa puso a cuestión nas mans de Augas de Galicia para que interveña
O Concello de Vila de Cruces leva tres semanas a realizar tarefas de vixiancia e seguimento no río Deza, tras detectar a presenza reiterada de escuma nas súas augas, un indicio claro dunha posible vertedura contaminante. Precisamente, contaminacións de similar aspecto levan estas semanas baixando polo río Sar e tamén no Deza, pero en Silleda.
As inspeccións realizadas «permitiron constatar que a orixe da contaminación atópase augas arriba do termo municipal», apuntaban fontes do executivo local. Por este motivo, o Concello remitiu un informe detallado a Augas de Galicia, organismo autónomo adscrito á Xunta, no que se solicita a súa intervención urxente para investigar a orixe da vertedura, avaliar os posibles impactos ambientais e adoptar as medidas necesarias para frear e reverter a situación.
Piscina aparte
Ao mesmo tempo, o Concello quere tranquilizar á veciñanza e aos usuarios da área recreativa da Carixa, aclarando que a piscina non se abastece coas augas do Deza, senón que está a ser enchida con auga limpa do río Orza, polo que non existe risco de contaminación. O Concello de Vila de Cruces mantén o seu compromiso coa protección do medio ambiente e seguirá informando puntualmente sobre a evolución deste incidente.
