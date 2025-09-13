Desarticulado un grupo criminal, con base en Melide, especializado en robos con fuerza

La Guardia Civil de O Milladoiro (Ames), en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Cambre, desarticuló un grupo criminal especializado en delitos de robo con fuerza, en la fase de explotación de la operación Leonino II-Kinburg.

La operación se inició el pasado mes de noviembre ante el incremento de los delitos de robo con fuerza en establecimientos de la comarca de Santiago de Compostela, generando alarma social en la zona.

Los agentes constataron que el modus operandi era el mismo en todos los ilícitos, que consistía en sustraer un vehículo de una marca y modelo determinado en poblaciones cercanas, utilizándolo posteriormente para la perpetración del ilícito, tras lo cual lo abandonaban en zonas boscosas y poco transitadas al objeto de dificultar su localización.

Tras el exhaustivo análisis de la documentación recabada, los agentes lograron la identificación de los presuntos integrantes del grupo, todos ellos conocidos de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole y la ubicación de la base establecida en la localidad de Melide.

Tras conocer la identidad de los presuntos integrantes y la ubicación de la supuesta base, los guardias civiles actuantes solicitaron un mandamiento de entrada y registro a la autoridad judicial y la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de A Coruña para su realización.

Durante el registro del domicilio se encontraron diversos efectos, entre ellos una escopeta de caza con el número de serie borrado. Tras su análisis se pudo comprobar que había sido sustraída en la localidad de Boimorto.

La Guardia Civil procedió a la detención de uno de los supuestos integrantes del grupo y a la investigación de los otros 5 como presuntos autores de 11 delitos contra el patrimonio, 1 delito de pertenencia a grupo criminal y 1 delito de tenencia ilícita de armas.