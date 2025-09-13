Heridas cuatro personas al ser atropelladas por un autobús cerca de una discoteca en Pontecesures

Cuatro personas resultaron heridas después de ser atropelladas por un autobús que maniobraba en las proximidades de una discoteca del municipio de Pontecesures.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo después de las 06.30 horas de este sábado y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma y detallaron que varias personas que estaban esperando el autobús habían sido atropelladas por el vehículo cuando realizaba maniobras.

La central de emergencias solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Padrón.

Una vez en el punto los medios de emergencias confirmaron que cuatro personas resultaron heridas y fueron evacuadas en ambulancia al Hospital de Santiago.