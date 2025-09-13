Merelles ve "méritos suficientes" para que a Romaría da Barca de Muxía sexa Festa de Interese Turístico Internacional
O director de Turismo de Galicia ofreceu o pregón xunto ás xogadoras e xogadores do Club de Fútbol Muxía
“Aquí non só hai festa. Hai fe, cultura, tradición mariñeira, hospitalidade e, sobre todo, hai corazón”. Así definiron este venres as xogadoras a xogadoras do Club de Fútbol Muxía a Romaría da Virxe da Barca, na apertura oficial dos festexos máis grandes da localidade de Costa da Morte, que fixo gala do seu orgullo de canteira futbolística e de vila acolledora de visitantes, máxica e chea de atractivos.
O rexedor muxián, Javier Sar, fixo de mestre de cerimonias deste acto, presidido polo director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e no que tamén participaron os integrantes da Asociación Cultural da Romería da Barca de Muxía -encabezados por Ramón Pérez Barrientos-, e a concelleira de Cultura, Sandra Vilela.
Na súa intervención, o alcalde gabou os logros acadados polo C.F. Muxía no último ano, un dos motivos polos cales se lles asignou ao club a tarefa de ser pregoeiro desta edición da festa.
Ao fío disto, o presidente do club, Juan José Busto, lembrou que “o 8 de xuño os nosos sénior masculino e feminino facían historia no libro muxián, chegando á final da Copa da Costa, nada máis e nada menos que 59 anos despois”. Un fito que agradeceron á Virxe da Barca realizando unha ofrenda floral.
Busto dedicou unhas verbas tamén á xuventude muxiá, porque “neles está o presente e o futuro do noso pobo. Sodes a enerxía que enche as rúas de ledicia e os campos de fútbol de ilusión. O voso esforzo, a vosa creatividade e a vosa unión mantedes vivo o espírito de Muxía e asegurades que estas festas sigan brillando xeración tras xeración”, concluíu entre os aplausos e vítores das centos de persoas que se achegaron ata o Malecón para asistiren ao pregón.
As xogadoras e xogadores do C.F. Muxía tomaron despois a palabra para louvar o poder integrador que ten a localidade en xeral, e a Romaría da Barca en particular. “É un canto á unidade, como o noso club”, afirmaron, ao tempo que desexaron que “nunca nos falten as alegrías destas festas nin a forza da nosa xente e que Muxía siga brillando coa mesma paixón que levamos nós cada domingo ao campo”.
Referente no calendario festivo
Pechou o acto Xosé Manuel Merelles, quen lembrou que a Romaría da Virxe da Barca é Festa de Interese Turístico Nacional desde hai case catro décadas, contando con numerosos “valores e recursos para encandilar os visitantes. De feito, o Santuario da Barca é un lugar dos considerados máxicos en Galicia”, concretou.
Neste senso, e no obxectivo de ampliar o coñecemento da celebración alén as fronteiras españolas, Merelles asegurou que a cita conta con “méritos suficientes para conseguir a declaración de Festa de Interese Turístico Internacional, sendo un referente dentro do calendario de festas galegas por moitas razóns: representa a identidade de Galicia, mestúranse nela fermosas paisaxes naturais, a historia, a arqueoloxía, a cultura o mar, a relixiosidade, a música e a festa”.
Ademais, como meta da prolongación do Camiño de Santiago, “Muxía representa a cultura xacobea, definida pola solidariedade, o respecto, a humildade, a tolerancia e a empatía. Lugares de encontro como este están chamados a ter cada vez un maior protagonismo”, sentenciou desexando a toda a veciñanza e visitantes que gozaran destas xornadas festivas.
Tras o pregón, iniciouse a verbena nocturna, a cargo da orquestra Kubo. Aínda coas choivas intermitentes que caeron pola noite, as centos de persoas asistentes non quixeron renunciar ao pase musical desta agrupación que continuou cunha sesión a cargo de Disco Móvil CDC.
