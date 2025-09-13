Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación en Ames por el plazo y crédito solicitado para acabar el multifuncional de Milladoiro

La oposición permitirá la obra con su abstención, pero con fuertes críticas al gobierno socialista

PP, BNG y Espazo Común coincidieron en que la actuación tendrá que estar en 2027 o devolver los fondos de la UE

Una votación en la sesión plenaria celebrada este jueves en Ames / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Corporación municipal de Ames dio luz verde, con la abstención de la oposición y el apoyo del gobierno socialista, a un suplemento de crédito por valor de 550.220 euros, financiado a través de una operación de crédito, para financiar el contrato de finalización de las obras de construcción del Centro Multifuncional do Milladoiro, dirigido a los jóvenes y personas en riesgo de exclusión social

Además, se ratificó también por mayoría simple, una transferencia de crédito por valor de 150.247 euros, para sufragar gastos de distintos servicios municipales antes de que termine el ejercicio 2025.

En el punto del multifuncional, la crítica de la oposición fue unánime, si bien decidieron no tirar abajo la obra. Así, el BNG lamentó que, de no cumplirse los plazos, habrá «que devolver medio millón de euros a Unión Europea á vez que pagamos outro medio millón, máis xuros».

El PP, por su parte, coincidió en que «preocúpanos o pouco que está executado, no que se investiron 505.000 € de fondos europeos, e no caso de que en febreiro de 2027 non estean rematadas as obras, haberá que reembolsar esa contía procedente da Unión Europea», mientras Luísa Feijóo (EC) aportó que «tiveron dous anos para arranxar este tema e moitas solucións, como traer uns novos orzamentos ou o remanente».

