Pulo da Xunta en Teo ao pintor Romero e ao Bono Peixe
O Conselleiro de Cultura inaugurou a mostra no auditorio
A de Mar visitou un establecemento do gremio pesqueiro
José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, vén de subliñar o «compromiso innegable» da Xunta coa dinamización do rural «impulsando que sexa viveiro creativo e non só receptor de programacións culturais». Fíxoo na participación na inauguración, no Auditorio Constante Liste de Teo, da exposición do artista Rafael Romero Masía, fillo adoptivo deste municipio coruñés en recoñecemento á súa contribución neste eido, e que poderá verse ata o vindeiro 26 de setembro.
Deste xeito, López salientou a «orixinalidade» da obra de Romero Masía, profesor de debuxo artístico na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela, e que conta con prestixiosos premios e ten exposto dentro e fóra de Galicia. Neste senso, considerou que a decisión de levar a súa mostra a este espazo «demostra que comparte o valor dinamizador da cultura nas pequenas poboacións e tamén da necesidade de garantir que teñan un acceso universal á mesma», segundo dixo.
O representante do Goberno galego incidiu en que nesta liña é na que se traballa ao abeiro da Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, que entrou en vigor a principios de ano, «e que está a demostrar a súa eficacia para descentralizar a programación e creación cultural por todo o territorio da Comunidade», concluíu.
Consumo local de peixe
E, sen saír do mesmo Concello teense, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, divulgou este venres o Bono Peixe, impulsado e creado pola Xunta , a través da Consellería do Mar, co fin de incentivar a promoción e o consumo dos produtos marítimo-pesqueiros fresco. E fíxoo dende a peixería do Gadis local acompañada pola alcaldesa , Lucía Calvo, destacando que estes cupóns permiten aos consumidores acceder a descontos do 25% nas súas compras ata un máximo de 5 euros semanais.
