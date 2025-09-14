Los 240 propietarios del polígono de Carballo constituirán en octubre la entidad con la que gestionarán el recinto

A lo largo de esta semana, los más de 240 propietarios del recinto industrial de Bértoa (Carballo) comenzarán a recibir la convocatoria de la asamblea constituyente de la Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (Ecoxem), que se celebrará el uno de octubre en el centro social del polígono.

Se trata del último paso del proceso de creación de la nueva entidad que asumirá la gestión del polígono desde el 1 de enero.

La Ecoxem es una figura creada por la Ley 3/2022 de Áreas Empresariais de Galicia para modernizar la gestión de polígonos. Contará con personalidad jurídica propia, lo que permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación para seguir mejorando servicios, poner en marcha nuevos equipamientos o asumir la gestión de infraestructuras públicas, como la báscula de pesados, que se estrenará antes de fin de año.

230 firmas de 36 sectores

La constitución de la Ecoxem coincide con una fecha simbólica: el 35 aniversario del polígono de Carballo, inaugurado el 7 de julio de 1990. En estas tres décadas y media, el polígono pasó de tener una vocación local a consolidarse como uno de los más dinámicos de Galicia, con más de 230 empresas de 36 sectores, una facturación agregada de 440 millones de euros, más de 2.800 empleos directos y prácticamente sin suelo industrial disponible.

La ampliación del parque empresarial de Bértoa, en tramitación, está prevista para 2028, y el pasado mes de julio se aprobó inicialmente el trazado de la carretera de circunvalación. Además, está pendiente de materializarse antes de que termine el año la inclusión del polígono en la Rede de Transporte Público de Galicia, con dos paradas de autobús y siete frecuencias diarias de la línea A Coruña–Carballo.

El de Carballo será el primer polígono de Galicia en constituir una Ecoxem, un proceso complejo que requirió el consenso entre propietarios, Concello y otras instituciones.

Desde la directiva subrayan que la constitución de la Ecoxem será “un nuevo hito que nos permitirá seguir mejorando tanto las infraestructuras como los servicios que ofrecemos a las empresas”.

“Es importante que se hable de nuestro polígono y de Carballo por iniciativas positivas e innovadoras, que nos posicionen en el mapa empresarial de Galicia”, destacan desde la directiva. La experiencia ya ha despertado interés en otros parques empresariales y concellos, que han solicitado los estatutos para utilizar como modelo.

Desde la Federación Galega de Parques Empresariais reconocen a Carballo como un ejemplo de buena gestión y un referente en el ámbito autonómico.

La comunidad de propietarios recuerda que quienes deseen resolver dudas sobre la entidad, el proceso de constitución o la delegación de voto, pueden dirigirse a las oficinas del polígono en el Centro de Promoción Económica del polígono o llamar al 981 701 090.