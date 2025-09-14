Louzao urge al Estado «avances» en la variante de A Estrada
El alcalde se suma al empresariado, que pide soluciones al «embudo» que la N-640 supone para el polígono de Toedo
Los empresarios de A Estrada no ocultan su preocupación por el «embudo» que la N-640 supondrá para el polígono de Toedo, cuyo proceso de ampliación está ya en marcha, si no se buscan soluciones como la ansiada variante que retire el tráfico pesado y de largo recorrido del centro de la localidad.
Y en esa reivindicación, expresada públicamente por el presidente de la Asociación de Empresarios do Polígono de Toedo, Arturo Gálvez, en la reunión mantenida el viernes con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el sector cuenta con el respaldo del alcalde estradense, Gonzalo Louzao.
El regidor reclama al Gobierno central que, más allá de los «pequeños retoques» efectuados hasta el momento, avance en la variante de la N-640, una obra que considera esencial para el crecimiento de la localidad, en una vía que ahora mismo supone más un «obstáculo» que el elemento de «cohesión» que debería ser.
Casco urbano atravesado por la Nacional
«Somos con Ponteareas los dos únicos cascos urbanos de cierta envergadura que seguimos siendo atravesados por una nacional, de norte a sur», señala Louzao, que comparte la preocupación del empresariado por los problemas de conexión que suponen las dos salidas de la N-640 para el polígono de Toedo, que, por el contrario, sí estará bien comunicado con Santiago a través de la autovía AG-59, que concluirá al pie del parque empresarial.
Sobre el polígono de Toedo, el regidor anima a los empresarios a exponer sus demandas ante la Xunta o el Concello para adaptar el proyecto a sus necesidades.
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
- Vecinos de la nueva urbanización de Milladoiro buscan vías legales para clausurar una «pensión»
- Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
- Cuatro jóvenes heridos al ser arrollados por un bus tras una macrofiesta en Chanteclair: «Tuvo que ser un descontrol absoluto»