Louzao urge al Estado «avances» en la variante de A Estrada

Los empresarios de A Estrada no ocultan su preocupación por el «embudo» que la N-640 supondrá para el polígono de Toedo, cuyo proceso de ampliación está ya en marcha, si no se buscan soluciones como la ansiada variante que retire el tráfico pesado y de largo recorrido del centro de la localidad.

Y en esa reivindicación, expresada públicamente por el presidente de la Asociación de Empresarios do Polígono de Toedo, Arturo Gálvez, en la reunión mantenida el viernes con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el sector cuenta con el respaldo del alcalde estradense, Gonzalo Louzao.

El regidor reclama al Gobierno central que, más allá de los «pequeños retoques» efectuados hasta el momento, avance en la variante de la N-640, una obra que considera esencial para el crecimiento de la localidad, en una vía que ahora mismo supone más un «obstáculo» que el elemento de «cohesión» que debería ser.

Casco urbano atravesado por la Nacional

«Somos con Ponteareas los dos únicos cascos urbanos de cierta envergadura que seguimos siendo atravesados por una nacional, de norte a sur», señala Louzao, que comparte la preocupación del empresariado por los problemas de conexión que suponen las dos salidas de la N-640 para el polígono de Toedo, que, por el contrario, sí estará bien comunicado con Santiago a través de la autovía AG-59, que concluirá al pie del parque empresarial.

Sobre el polígono de Toedo, el regidor anima a los empresarios a exponer sus demandas ante la Xunta o el Concello para adaptar el proyecto a sus necesidades.