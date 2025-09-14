Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Milleiros de persoas participan en Muxía na procesión da Romaría da Virxe da Barca

A localidade converteuse nun oasis cun día apracible, cando no resto de municipios da contorna as precipitacións foron persistentes

Milleiros de persoas participaron na misa de campaña.

Milleiros de persoas participaron na misa de campaña. / Cedida

Redacción

Muxía

“A Romaría da Virxe da Barca de Muxía é un sentimento... Non se pode explicar con verbas”. Así é como moitos muxiáns describen a súa devoción por unha das romarías máis coñecidas de Galicia. E non foi para menos, xa que nesta edición, a cita bateu récords de popularidade este domingo nunha xornada grande que destacou polo seu carácter internacional.

Xa desde ben cedo, romeiros vidos de distintos puntos achegáronse a Muxía a vivir ese sentimento muxián: esa maxia que o Santuario da Barca, as pedras que se atopan ao seu arredor e súa a incrible contorna. Unha maxia que tamén permitiu que a localidade se convertese nun oasis meteorolóxico cunha xornada apracible, contrastando coa choiva que caeu noutros municipios da contorna.

Procesión da Romaría da Virxe da Barca de Muxía, celebrada este domingo.

Procesión da Romaría da Virxe da Barca de Muxía, celebrada este domingo. / Cedida

Aínda así, a devoción pola Virxe da Barca bateu novamente récords de asistencia, superando as cifras de anos anteriores, nunha misa de campaña -cantada pola Coral Polifónica de Muxía- que achegou esta singular tradición da vila mariñeira galega a un público multitudinario.

O deán da Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso Fernández, presidiu a eucaristía xunto co cura párroco, Daniel Turnes Rey. Este último agradeceu a implicación de toda a veciñanza e dos voluntarios chegados de distintos puntos de España na organización desta cita, que colleitou un gran éxito de convocatoria.

Novidades na traca de bombas de palenque

Tras a celebración da misa de campaña, integrantes de Protección Civil de Muxía portaron a talla orixinal da Virxe da Barca, datada do século XV, ata o peirao da localidade. A procesión foi acompañada pola Banda Jesús Nazareno de Ferrol e por máis dun milleiro de persoas que percorreron as rúas da capital muxián.

O paso chegou a un lateral da lonxa e alí procedeuse a un dos intres máis agardados e emotivos da xornada: a maior traca de bombas de palenque de Galicia. “Nesta ocasión, como novidade, unha maior potencia e máis colorido na nosa pirotecnia, lanzando as primeiras bombas de palenque desde dous barcos e non un como se viña facendo con anterioridade”, explica Ramón Pérez Barrientos, presidente da Asociación Cultural da Romería da Barca de Muxía, organizadora do programa festivo.

Unha vez finalizada a traca, Daniel Turnes procedeu á tradicional bendición da Barca, levantando a imaxe da Virxe ante a mirada emocionada do público. O son das sirenas dos barcos e os intensos vivas puxeron o broche a este acto, que deu paso a un novo percorrido da imaxe da Virxe, que foi depositada na igrexa parroquial de Muxía, sendo esta a única noite que pasa fóra do Santuario da Barca.

Mentres tanto, no peirao, comezaba a sesión vermú con Acordes e Galicia, que repetirán pase á noite xunto coa orquestra Los Satélites.

Luns da Barca, a xornada da veciñanza

O Luns da Barca caracterízase por estar protagonizado polas xentes de Muxía. No Santuario haberá misas ás 10.00 horas e ás 19.00 horas.

O acto central da xornada será a saída da procesión desde a igrexa parroquial ata o Santuario, ás 12.30 horas. Unha vez de volta a imaxe da Virxe no templo, terá lugar a misa solemne presidida polo cura párroco.

Paralelamente, haberá verbena a cargo da orquestra M-3 Show. O broche de ouro aos festexos máis grandes de Muxía porao a cantante Soraya Arnelas cun concerto a partir das 23.30 horas no Malecón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents