Milleiros de persoas participan en Muxía na procesión da Romaría da Virxe da Barca
A localidade converteuse nun oasis cun día apracible, cando no resto de municipios da contorna as precipitacións foron persistentes
Redacción
“A Romaría da Virxe da Barca de Muxía é un sentimento... Non se pode explicar con verbas”. Así é como moitos muxiáns describen a súa devoción por unha das romarías máis coñecidas de Galicia. E non foi para menos, xa que nesta edición, a cita bateu récords de popularidade este domingo nunha xornada grande que destacou polo seu carácter internacional.
Xa desde ben cedo, romeiros vidos de distintos puntos achegáronse a Muxía a vivir ese sentimento muxián: esa maxia que o Santuario da Barca, as pedras que se atopan ao seu arredor e súa a incrible contorna. Unha maxia que tamén permitiu que a localidade se convertese nun oasis meteorolóxico cunha xornada apracible, contrastando coa choiva que caeu noutros municipios da contorna.
Aínda así, a devoción pola Virxe da Barca bateu novamente récords de asistencia, superando as cifras de anos anteriores, nunha misa de campaña -cantada pola Coral Polifónica de Muxía- que achegou esta singular tradición da vila mariñeira galega a un público multitudinario.
O deán da Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso Fernández, presidiu a eucaristía xunto co cura párroco, Daniel Turnes Rey. Este último agradeceu a implicación de toda a veciñanza e dos voluntarios chegados de distintos puntos de España na organización desta cita, que colleitou un gran éxito de convocatoria.
Novidades na traca de bombas de palenque
Tras a celebración da misa de campaña, integrantes de Protección Civil de Muxía portaron a talla orixinal da Virxe da Barca, datada do século XV, ata o peirao da localidade. A procesión foi acompañada pola Banda Jesús Nazareno de Ferrol e por máis dun milleiro de persoas que percorreron as rúas da capital muxián.
O paso chegou a un lateral da lonxa e alí procedeuse a un dos intres máis agardados e emotivos da xornada: a maior traca de bombas de palenque de Galicia. “Nesta ocasión, como novidade, unha maior potencia e máis colorido na nosa pirotecnia, lanzando as primeiras bombas de palenque desde dous barcos e non un como se viña facendo con anterioridade”, explica Ramón Pérez Barrientos, presidente da Asociación Cultural da Romería da Barca de Muxía, organizadora do programa festivo.
Unha vez finalizada a traca, Daniel Turnes procedeu á tradicional bendición da Barca, levantando a imaxe da Virxe ante a mirada emocionada do público. O son das sirenas dos barcos e os intensos vivas puxeron o broche a este acto, que deu paso a un novo percorrido da imaxe da Virxe, que foi depositada na igrexa parroquial de Muxía, sendo esta a única noite que pasa fóra do Santuario da Barca.
Mentres tanto, no peirao, comezaba a sesión vermú con Acordes e Galicia, que repetirán pase á noite xunto coa orquestra Los Satélites.
Luns da Barca, a xornada da veciñanza
O Luns da Barca caracterízase por estar protagonizado polas xentes de Muxía. No Santuario haberá misas ás 10.00 horas e ás 19.00 horas.
O acto central da xornada será a saída da procesión desde a igrexa parroquial ata o Santuario, ás 12.30 horas. Unha vez de volta a imaxe da Virxe no templo, terá lugar a misa solemne presidida polo cura párroco.
Paralelamente, haberá verbena a cargo da orquestra M-3 Show. O broche de ouro aos festexos máis grandes de Muxía porao a cantante Soraya Arnelas cun concerto a partir das 23.30 horas no Malecón.
