Mueren dos personas en una salida de vía en la A-54 en O Pino

El coche en el que viajaban chocó contra la mediana en la Autovía Santiago-Lugo

Vista aérea de la A-54 que comunica Santiago con Lugo

Vista aérea de la A-54 que comunica Santiago con Lugo / CEDIDA

El Correo Gallego

O Pino

Dos personas han fallecido hoy en un accidente registrado en la A-54 a su paso por el municipio de O Pino. El suceso se produjo en torno a las 14.30 horas cuando el coche en el que viajaban los fallecidos, en sentido Arzúa, colisionó contra la mediana en el kilómetro 75 de la Autovía Santiago-Lugo.

Fueron varios particulares los que alertaron al 112 Galicia de que el vehículo se había estrellado contra la mediana.

Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias alertaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arzúa, la Guarda Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la autovía. También se movilizó el helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias con base en Santiago.

Ya en el lugar del accidente, los equipos de emergencias comprobaron que los implicados permanecían inconscientes. A pesar de los esfuerzos, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambos.

