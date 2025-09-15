Ames retoma o programa Trouleando cunha xornada de barranquismo para a mocidade
A actividade desenvolverase o 4 de outubro no río Almofrei, en Cotobade, e conta con 50 prazas para mozos e mozas empadroados no concello
El Correo Gallego
O programa Trouleando, promovido pola Concellaría de Mocidade de Ames, retoma as súas actividades cunha xornada de barranquismo no río Almofrei, ao seu paso polo concello de Cotobade. A proposta combina deporte, diversión e aventura e terá lugar o sábado 4 de outubro.
O descenso de canóns ou barranquismo consistirá en recorrer a pé o leito alto dun río, superando distintos obstáculos, escalando, saltando pozas, nadando e realizando outras actividades acuáticas.
A actividade contará con servizo de autobús dende Bertamiráns e O Milladoiro, con saída ás 9.00 horas desde o Pazo da Peregrina e ás 9.15 horas desde a Casa da Cultura do Milladoiro. O regreso está previsto aproximadamente ás 16.00 horas en Milladoiro e ás 16.15 horas en Bertamiráns.
O programa está aberto a mozos e mozas empadroados en Ames, nados entre 1995 e 2012, que saiban nadar. O prazo de inscrición estará aberto do 17 ao 21 de setembro e conta con 50 prazas dispoñibles, que se asignarán por orde de chegada. Dende o concello avisan que será preciso contar cun mínimo de 25 participantes para garantizar que a actividade se leve a cabo.
Os participantes deberán levar bañador, toalla, camiseta térmica, zapatillas de deporte ou montaña que suxeiten ben o pé, roupa e calzado de reposto e comida propia. O Concello proporcionará todo o material de seguridade necesario para desenvolver a xornada.
