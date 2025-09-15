Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camariñas pecha o verán de 2025 con récord de visitantes

A Oficina de Turismo rexistrou 7.718 persoas entre xuño e agosto, con Galicia e Madrid como principais emisores e crecemento do turismo internacional

Museo do Encaixe de Camariñas

Museo do Encaixe de Camariñas / Cedida

El Correo Gallego

Camariñas

A Oficina de Turismo de Camariñas pechou a tempada de verán de 2025 cun balance histórico de 7.718 visitantes durante os meses de xuño, xullo e agosto, segundo informou hoxe o propio Concello. Estes datos confirman o incremento do interese pola comarca e consolidan a vila como un destino turístico de primeiro nivel.

A análise da procedencia dos visitantes mostra que a maior parte chega doutras zonas do Estado: Galicia supón o 37,9% das visitas, seguida de Madrid con 32,0%, mentres que Cataluña e Euskadi presentan tamén unha presenza en aumento nos últimos anos.

En canto ao turismo internacional, a repercusión de Camariñas segue crecendo. Francia mantense como principal país emisor, seguida de Inglaterra, mentres que Portugal e Italia rexistraron un aumento notable de visitantes.

A alcaldesa de Camariñas valorou o resultado da tempada e puxo en valor o traballo de promoción e a riqueza da oferta local: «A afluencia de visitantes deste verán é un reflexo do traballo de promoción e da riqueza da nosa oferta cultural e natural. O encaixe, as nosas paisaxes e a nosa gastronomía son piares que atraen cada vez a máis persoas, e estamos orgullosos de poder amosarlles o mellor da nosa terra».

TEMAS

Tracking Pixel Contents