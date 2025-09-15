Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un chef de diez y productos del mar de kilómetro cero

Brais Pichel realizó en Fisterra un showcooking a base de longueirón, sardina, abadejo y lubina

Brais Pichel, centro, durante el showcooking que realizó en la plaza de abastos de Fisterra.

Brais Pichel, centro, durante el showcooking que realizó en la plaza de abastos de Fisterra. / Cedida

Suso Souto

Fisterra

En el marco del proyecto Tempada de mar, con el que la Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) promueve una red de gastronomía de kilómetro cero en el territorio del Galp Costa Sostible, el chef Brais Pichel (del restaurante Terra, con Estrella Michelin) realizó un showcooking en el mercado de Fisterra para promocionar con creativas recetas el consumo de productos del mar, de proximidad, como longueirón, sardina, abadejo y lubina.

Al acto, presentado por el presidente de APTCM, Pepe Formoso (quien agradeció el apoyo de la Xunta y el Galp al proyecto), asistieron el alcalde, Luis Insua, y representantes de varias cofradías.

Brais elaboró los platos con tres integrantes de su equipo: Álex, Gabi y Alfonso.

Entre septiembre y abril, establecimientos de Costa da Morte ofrecen menús basados en los mejores productos de la zona, especialmente pescados y mariscos.

