Un chef de diez y productos del mar de kilómetro cero

En el marco del proyecto Tempada de mar, con el que la Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) promueve una red de gastronomía de kilómetro cero en el territorio del Galp Costa Sostible, el chef Brais Pichel (del restaurante Terra, con Estrella Michelin) realizó un showcooking en el mercado de Fisterra para promocionar con creativas recetas el consumo de productos del mar, de proximidad, como longueirón, sardina, abadejo y lubina.

Al acto, presentado por el presidente de APTCM, Pepe Formoso (quien agradeció el apoyo de la Xunta y el Galp al proyecto), asistieron el alcalde, Luis Insua, y representantes de varias cofradías.

Brais elaboró los platos con tres integrantes de su equipo: Álex, Gabi y Alfonso.

Entre septiembre y abril, establecimientos de Costa da Morte ofrecen menús basados en los mejores productos de la zona, especialmente pescados y mariscos.