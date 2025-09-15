Diez ofertas para convertir en autovía los cinco kilómetros del tramo entre Brión y Rois
Costará más de once millones de euros
El plazo de ejecución serán 18 meses
La Xunta recibió diez ofertas para ejecutar las obras de conversión en autovía, a lo largo de 4,9 km, de la vía de altas prestaciones Brión-Noia, que discurren por los ayuntamientos de Brión y Rois. De las diez ofertas presentadas para este contrato, seis de ellas están conformadas por UTE, y suman en total 16 empresas
Estas obras, licitadas por un presupuesto de 11,2 millones, cuentan con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, y la Xunta ha realizado ya el acto de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, estando fijada ya la formalización de los avanzados actos expropiatorios y la fecha de formalización de las actas de ocupación para el próximo 27 de octubre en los ayuntamientos de Brión y Rois.
Se trata de mejorar el trecho entre Brión y el enlace de Urdilde (entre los puntos kilométricos 11.640 y 16.600). En concreto, la carretera proyectada en el desdoblamiento tendrá en cada calzada dos carriles de 3,5 metros, arcenes de 2,5 metros exterior y un metro interior, y dispondrá de mediana de 3 metros entre bordes de arcén de las plataformas contiguas. Con esta actuación, se beneficiará a una población de 160.000 vecinos de la zona.
