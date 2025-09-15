Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
Elías Rodríguez y Paula Aller perdieron la vida al salirse de vía su coche en la A-54
Será en el Tanatorio Municipal de Boisaca, donde está la capilla ardiente, este martes a las 19.15
El Tanatorio Municipal de Santiago será este martes marco del velatorio y posterior funeral conjunto de la pareja de veinteañeros –Elías Rodríguez y Paula Aller–que fallecieron este domingo en el trágico accidente que tuvo como marco de la autovía A-54 tras sufrir una salida de vía. Será a las 19.15 horas en la capilla del citado tanatorio. Elías Rodríguez Mera era vecino de Arzúa y contaba con 23 años. Deja un hermano, Lucas, y padres, Juan María y Begoña. Por su parte, Paula Aller Casal sumaba 24 años cuando falleció en trágicas circunstancias, por el accidente del turismo, un Seat Ibiza que pilotaba su pareja. Tenía dos hermanos, Diego y Alba, y padres, Ricardo y Verónica, que agradecen la asistencia al mencionado funeral de cuerpo presente en Boisaca.
- Muere una joven pareja en un accidente en la A-54 en O Pino
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble