Muxía despide a súa Romaría da Virxe da Barca con procesión multitudinaria e visitantes de todo o mundo
Veciños e peregrinos de distintos países acompañaron a imaxe da Virxe ata o Santuario, mentres se anuncian actuacións culturais e investimentos para a restauración do templo
El Correo Gallego
A tradicional procesión e misa do Luns da Barca en Muxía reuniu este ano a numerosos veciños e peregrinos, converténdose na edición máis internacional da Romaría. Durante a xornada, persoas chegadas desde o Reino Unido, Estados Unidos, Corea do Sur e Taiwán participaron nos actos relixiosos, acompañando a talla da Virxe da Barca desde a Igrexa Parroquial ata o Santuario.
O vicario parroquial, Ernesto Antonio Villegas Román, presidiu a misa de despedida, acompañado do cura párroco Daniel Turnes Rey, e destacou que «Muxía non se entende sen a súa Virxe da Barca, nin sen o seu Santuario. É algo que nos define, algo moi propio que nos dá identidade e dignidade de ser». A procesión avanzou ao son da Banda Municipal de Ponteceso, coa participación activa da veciñanza e dos peregrinos que finalizaban o seu Camiño.
Durante a Eucaristía, celebrada pola Coral Polifónica de Muxía, subliñouse a importancia da unidade e o fortalecemento da devoción pola patroa. Ademais, Daniel Turnes anunciou a sinatura dun convenio coa Xunta de Galicia, valorado en arredor de 250.000 euros, destinado á restauración interior e exterior do Santuario, e sinalou que o seguinte paso será a recuperación do retablo perdido no incendio de decembro de 2013. A misa rematou coa entoación do Himno da Virxe da Barca, que provocou numerosos vivas e salves á patroa.
O programa cultural completou a xornada coas actuacións no Malecón: a sesión vermú correu a cargo da orquestra M-3 Show, que repetiu pase pola tarde-noite, e o broche final foi ofrecido pola cantante internacional Soraya Arnelas, que inclúe Muxía na súa xira do 20 aniversario.
