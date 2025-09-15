Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muxía despide a súa Romaría da Virxe da Barca con procesión multitudinaria e visitantes de todo o mundo

Veciños e peregrinos de distintos países acompañaron a imaxe da Virxe ata o Santuario, mentres se anuncian actuacións culturais e investimentos para a restauración do templo

Procesión da Virxe da Barca, en Muxía

Procesión da Virxe da Barca, en Muxía / Cedida

El Correo Gallego

Muxía

A tradicional procesión e misa do Luns da Barca en Muxía reuniu este ano a numerosos veciños e peregrinos, converténdose na edición máis internacional da Romaría. Durante a xornada, persoas chegadas desde o Reino Unido, Estados Unidos, Corea do Sur e Taiwán participaron nos actos relixiosos, acompañando a talla da Virxe da Barca desde a Igrexa Parroquial ata o Santuario.

Peregrinos taiwaneses en Muxía

Peregrinos taiwaneses en Muxía / Cedida

O vicario parroquial, Ernesto Antonio Villegas Román, presidiu a misa de despedida, acompañado do cura párroco Daniel Turnes Rey, e destacou que «Muxía non se entende sen a súa Virxe da Barca, nin sen o seu Santuario. É algo que nos define, algo moi propio que nos dá identidade e dignidade de ser». A procesión avanzou ao son da Banda Municipal de Ponteceso, coa participación activa da veciñanza e dos peregrinos que finalizaban o seu Camiño.

Misa solemne na honra da Virxe da Barca, en Muxía

Misa solemne na honra da Virxe da Barca, en Muxía / Cedida

Durante a Eucaristía, celebrada pola Coral Polifónica de Muxía, subliñouse a importancia da unidade e o fortalecemento da devoción pola patroa. Ademais, Daniel Turnes anunciou a sinatura dun convenio coa Xunta de Galicia, valorado en arredor de 250.000 euros, destinado á restauración interior e exterior do Santuario, e sinalou que o seguinte paso será a recuperación do retablo perdido no incendio de decembro de 2013. A misa rematou coa entoación do Himno da Virxe da Barca, que provocou numerosos vivas e salves á patroa.

O programa cultural completou a xornada coas actuacións no Malecón: a sesión vermú correu a cargo da orquestra M-3 Show, que repetiu pase pola tarde-noite, e o broche final foi ofrecido pola cantante internacional Soraya Arnelas, que inclúe Muxía na súa xira do 20 aniversario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents