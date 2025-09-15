O Concello da Pobra licita a renovación dunha vía no polígono da Tomada
As obras, cun orzamento de máis de 138.000 euros, completarán a mellora da estrada que conecta a entrada do parque industrial coa avenida da Tomada
El Correo Gallego
O Concello da Pobra do Caramiñal acaba de sacar a licitación, por un importe de 138.237,4 euros, das obras de mellora nunha das vías interiores do polígono da Tomada. O proxecto prevé actuar nun tramo que presenta pavimento e beirarrúas deterioradas, co obxectivo de reforzar a seguridade e mellorar o estado do parque industrial.
Segundo explicou a concelleira de Obras, Patricia Lojo, a intervención busca «seguir mantendo unha aposta decidida por reforzar as condicións de seguridade mellorando, neste caso, o estado do noso parque industrial, un motor económico para o municipio».
As actuacións inclúen o fresado das zonas asfaltadas para a posterior aplicación dun novo firme, a reposición de beirarrúas e beiravías en mal estado e o repintado da sinalización viaria.
En paralelo, o Concello prevé executar, nas próximas semanas, a renovación da estrada que conecta a rotonda de entrada ao parque industrial coa avenida da Tomada. Este segundo contrato xa foi adxudicado e contará cun prazo de execución dun mes, unha vez asinada a acta de comprobación de replanteo.
- Muere una joven pareja en un accidente en la A-54 en O Pino
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- De la fábrica ballenera de Cee a faros, hórreos y molinos: casi 900 edificaciones en el litoral podrán tener un nuevo uso