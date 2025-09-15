Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello da Pobra licita a renovación dunha vía no polígono da Tomada

As obras, cun orzamento de máis de 138.000 euros, completarán a mellora da estrada que conecta a entrada do parque industrial coa avenida da Tomada

Panorámica do polígono de A Tomada, en A Pobra

Panorámica do polígono de A Tomada, en A Pobra / Cedida

El Correo Gallego

A Pobra do Caramiñal

O Concello da Pobra do Caramiñal acaba de sacar a licitación, por un importe de 138.237,4 euros, das obras de mellora nunha das vías interiores do polígono da Tomada. O proxecto prevé actuar nun tramo que presenta pavimento e beirarrúas deterioradas, co obxectivo de reforzar a seguridade e mellorar o estado do parque industrial.

Segundo explicou a concelleira de Obras, Patricia Lojo, a intervención busca «seguir mantendo unha aposta decidida por reforzar as condicións de seguridade mellorando, neste caso, o estado do noso parque industrial, un motor económico para o municipio». 

As actuacións inclúen o fresado das zonas asfaltadas para a posterior aplicación dun novo firme, a reposición de beirarrúas e beiravías en mal estado e o repintado da sinalización viaria.

En paralelo, o Concello prevé executar, nas próximas semanas, a renovación da estrada que conecta a rotonda de entrada ao parque industrial coa avenida da Tomada. Este segundo contrato xa foi adxudicado e contará cun prazo de execución dun mes, unha vez asinada a acta de comprobación de replanteo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents