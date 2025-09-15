Pedro Blanco destaca en Vimianzo o apoio do Goberno para «impulsar a reindustrialización de Galicia»
O delegado do Goberno supervisou a actividade de Suelo Empresarial del Atlántico e subliñou que os polígonos galegos xeraron 3.000 novos postos de traballo
El Correo Gallego
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitou esta mañá o parque empresarial de Vimianzo para supervisar a actividade de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) e subliñar o compromiso do Goberno coa dinamización do tecido industrial galego. «O Goberno ten claro este compromiso, xa que cando medra unha empresa, medra Galicia», apuntou Pedro Blanco,que estivo acompañado pola alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, pola xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, e por empresarios e empresarias da zona.
Segundo Blanco, «poñemos á disposición das empresas o que necesitan para asentarse, innovar e crecer, porque cando medra unha empresa, medra Galicia». O delegado destacou que os polígonos xestionados por SEA permitiron crear 3.000 empregos desde 2019, contribuíndo a «familias con futuro, mocidade que pode desenvolver aquí o seu proxecto vital e territorios que gañan dinamismo».
Blanco subliñou tamén a importancia do Plan de Recuperación, que xa inxectou máis de 800 millóns de euros en axudas a máis de 40.000 empresas galegas. «Coas que imos seguir traballando para construír un país mellor, cheo de oportunidades e futuro», apuntou.
Durante a visita, o delegado inaugurou o primeiro dos trece monólitos que se instalarán en diferentes polígonos para visibilizar o papel destes espazos no desenvolvemento económico. «Con accións simbólicas como a desta mañá queremos recoñecer todo o traballo que se leva feito no impulso desta referencia industrial que hoxe é Vimianzo», afirmou Blanco, quen agradeceu tamén á alcaldesa Mónica Rodríguez e á xerente de SEA, Beatriz Sestayo, a súa colaboración constante.
«O Goberno dinamiza como nunca comarcas que antes quedaran esquecidas, ofrecendo igualdade de oportunidades, como a Costa da Morte, para seguir consolidando unha base industrial sólida que se traduza en emprego e futuro», concluíu o delegado.
