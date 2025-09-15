Portos de Galicia licita por 140.000 € a ampliación da rampla do porto de Esteiro en Muros
As obras mellorarán as condicións de traballo das embarcacións menores
Será preciso demoler a parte superior do peirao
Terá 36 metros de longo
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de iniciar hoxe o procedemento de licitación pública das obras de ampliación da rampla do porto de Esteiro, no municipio coruñés de Muros. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, deu traslado ao Consello da Xunta do inicio da licitación cun orzamento base de 140.000 euros, IVE incluído.
Os documentos e pregos do concurso están dispoñibles para os interesados na plataforma de contratos de Galicia, no perfil do contratante e na web oficial de Portos de Galicia. Os licitadores terán de prazo 26 días naturais para presentar as súas ofertas.
As obras previstas consisten na construción dunha rampla de descarga para dar servizo ás embarcacións menores con base no porto sobre o peirao existente. Esta actuación foi demandada reiteradamente pola confraría de pescadores.
Para a construción da rampla será preciso demoler a parte superior do peirao ata formar a pendente. Partirá da cota +4.90 e descenderá cunha pendente constante de 10,90 % ata a cota +1.50. Acadada a dita cota, contará cunha meseta horizontal de 5 metros de longo, sumando en total 36 metros de longo.
O prazo de execución dos traballos, unha vez sexa iniciada a obra, será de 6 meses e, con esta actuación, o organismo público Portos de Galicia mellorará as condicións de traballo dos profesionais que operan no peirao de Esteiro, ademais de dar resposta a unha das principais demandas da Confraría de Pescadores de Muros.
