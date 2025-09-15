Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portos de Galicia licita por 140.000 € a ampliación da rampla do porto de Esteiro en Muros

As obras mellorarán as condicións de traballo das embarcacións menores

Será preciso demoler a parte superior do peirao

Terá 36 metros de longo

Imaxe do porto de Esteiro, en Muros.

Imaxe do porto de Esteiro, en Muros. / Turismo de Galicia

El Correo Gallego

Muros

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de iniciar hoxe o procedemento de licitación pública das obras de ampliación da rampla do porto de Esteiro, no municipio coruñés de Muros. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, deu traslado ao Consello da Xunta do inicio da licitación cun orzamento base de 140.000 euros, IVE incluído.

Os documentos e pregos do concurso están dispoñibles para os interesados na plataforma de contratos de Galicia, no perfil do contratante e na web oficial de Portos de Galicia. Os licitadores terán de prazo 26 días naturais para presentar as súas ofertas.

As obras previstas consisten na construción dunha rampla de descarga para dar servizo ás embarcacións menores con base no porto sobre o peirao existente. Esta actuación foi demandada reiteradamente pola confraría de pescadores.

Para a construción da rampla será preciso demoler a parte superior do peirao ata formar a pendente. Partirá da cota +4.90 e descenderá cunha pendente constante de 10,90 % ata a cota +1.50. Acadada a dita cota, contará cunha meseta horizontal de 5 metros de longo, sumando en total 36 metros de longo.

O prazo de execución dos traballos, unha vez sexa iniciada a obra, será de 6 meses e, con esta actuación, o organismo público Portos de Galicia mellorará as condicións de traballo dos profesionais que operan no peirao de Esteiro, ademais de dar resposta a unha das principais demandas da Confraría de Pescadores de Muros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents