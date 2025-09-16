Abre el primer mercado de huerta y artesanía el día 20 en Bertamiráns

El Concello de Ames contará desde el próximo sábado 20 de septiembre con su propio mercado de productos de huerta y artesanía. Tendrá como marco la praza da Maía, en Bertamiráns, todos los sábados en horario de 10.00 a 13.30 horas. Inicialmente va a contar con 11 puestos de productos frescos y artesanía, pero el plazo para solicitar un espacio se mantiene abierto, y está previsto que durante las próximas semanas se sumen nuevos estands al mercado. Además de puestos de venta, habrá cata de productos, talleres de artesanía y cocina o sorteos (este sábado, incluye degustación de fruta).