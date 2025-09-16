Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el primer mercado de huerta y artesanía el día 20 en Bertamiráns

Tendrá como marco la praza da Maía, todos los sábados de 10.00 a 13.30 horas

Además de 11 puestos de venta, incluirá eventos, sorteos y degustaciones

Autoridades, técnicos, productores y empresarios en la presentación del mercado de Bertamiráns

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Concello de Ames contará desde el próximo sábado 20 de septiembre con su propio mercado de productos de huerta y artesanía. Tendrá como marco la praza da Maía, en Bertamiráns, todos los sábados en horario de 10.00 a 13.30 horas. Inicialmente va a contar con 11 puestos de productos frescos y artesanía, pero el plazo para solicitar un espacio se mantiene abierto, y está previsto que durante las próximas semanas se sumen nuevos estands al mercado. Además de puestos de venta, habrá cata de productos, talleres de artesanía y cocina o sorteos (este sábado, incluye degustación de fruta).

