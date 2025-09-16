Abren anotaciones para poner en forma a los mayores amesanos

Llega un nuevo curso para el programa Amessán dirigido al bienestar de los mayores de 60 de Ames que suma 2 nuevas actividades en Milladoiro: Calma e serenidade y Canta troula. Además, se retoma el grupo en la parroquia de A Ameixenda, donde se va a impartir Ximnasia terapéutica, y la Asociación Arcea-Adames también acogerá de dos actividades: Expresión artística y Ximnasia terapéutica, mientras que el local de Jupemi será marco de distintas disciplinas. Se mantendrán los talleres de Manualidades, de Memoria y de Fío e Agullas, así como los de Pandeireta, Guitarra o Canto coral, sin olvidar la Ximnasia terapéutica, Musicoterapia, Movemento terapéutico o Bailoterapia.

Empezarán el octubre, y las anotaciones arrancan ya en el Centro Social do Milladoiro, el local del viejo centro de salud (hasta el 16 de este mes), o en la Casa dos Maiores de Bertamiráns (los días 17 y 18), en horario de tarde (más datos en voluntariado@concellodeames.gal).