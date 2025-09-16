Ames despide o verán con inchables, xogos e unha holi party no Milladoiro
A cuarta edición de “Volta ao cole co comercio” reuniu a máis de 2.000 persoas entre Bertamiráns e Milladoiro
El Correo Gallego
As Concellarías de Promoción Económica e de Educación e Mocidade de Ames organizaron a cuarta edición das xornadas “Volta ao cole co comercio”, unha iniciativa que busca dinamizar o comercio e a hostalaría local coincidindo co inicio do curso escolar. A proposta contou coa colaboración de Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).
A primeira xornada celebrouse o pasado venres 5 de setembro no parque do Ameneiral, en Bertamiráns, e a segunda tivo lugar este luns 15 de setembro nas pistas deportivas e no aparcadoiro da Casa da Cultura do Milladoiro. A cita no Milladoiro estaba inicialmente prevista para o 3 de setembro, pero cambiouse de data por previsión de chuvia. Estímase que nas dúas xornadas participaron máis de 2.000 persoas, aproximadamente a metade nenos e nenas. No sorteo organizado polo Concello inscribíronse 342 pequenos na xornada do Milladoiro e 500 en Bertamiráns.
A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destacou: «Un ano máis, a proposta de Volta ao cole co comercio foi un éxito. Tanto no Milladoiro coma en Bertamiráns houbo unha gran participación de familias, o que indica que esta iniciativa está funcionando ben, co cal trataremos de darlle continuidade e mellorala nos vindeiros cursos. Este programa serve para que os nenos e nenas se divirtan, pero tamén para aliviar o peso económico que supón para os pais e nais o comezo dun novo curso escolar e para dinamizar o noso comercio».
Pola súa banda, a concelleira de Educación e Mocidade, Carmen Porto, afirmou: «Este é o terceiro ano que o departamento de Mocidade se adhire á iniciativa e a valoración volve a ser moi positiva. É unha boa forma de entrar no novo curso escolar dunha forma doce ao mesmo tempo que se lle quita ás familias algo de carga e se incentiva o comercio local neste época de gran desembolso económico».
No Milladoiro, a tarde estivo animada con inchables, pintacaras e unha holi party no aparcadoiro da Casa da Cultura, coa participación de nenos acompañados de pais, nais e outros familiares. Ademais destas propostas lúdicas, realizouse un sorteo de vales de compra de 20 euros para gastar en librerías e papelerías de Ames, ao remate das actividades.
Tamén se organizou unha ruleta promovida por XEA, na que se repartiron cadernos, bolígrafos, rotuladores, xogos, bolsas de tea e bolsas de lambetadas. Para participar era preciso realizar unha compra superior a 10 euros nos comercios adheridos nos días previos ás xornadas.
