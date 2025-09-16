Arrincan en Lousame os Obradoiros da Memoria para persoas maiores de 60 anos
A alcaldesa Teresa Villaverde participou no inicio desta iniciativa gratuíta que busca mellorar a memoria, atención e outras capacidades cognitivas, coa inscrición aberta durante todo o ano
El Correo Gallego
A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, asistiu esta mañá o inicio da edición número 22 dos Obradoiros da Memoria, unha actividade gratuíta destinada a mellorar a calidade de vida das persoas maiores de 60 anos a través de exercicios que estimulan a atención, a memoria, o cálculo e a linguaxe. Este ano, os cursos contan con 63 participantes, aínda que a inscrición permanecerá aberta durante todo o curso.
Durante a súa visita aos Obradoiros do Sanguiñal (Tállara) e Aldeagrande, Villaverde destacou a importancia de animar á cidadanía a participar: «Boto en falta moita xente nestes cursos e hai que animala a que se apunte e veña, porque non podemos agardar a perder a memoria para vir a estas actividades». A alcaldesa subliñou tamén a utilidade dos exercicios e dinámicas que se realizan nas clases para manter e mellorar capacidades cognitivas.
Os Obradoiros da Memoria impartiranse de forma semanal nos distintos locais sociais do concello:
- Martes: Sanguiñal (09:30 e 10:30 h) e Aldeagrande (12:00 h)
- Mércores: Cruído (10:00 h)
- Xoves: Vilacoba (10:00 h) e Escabia (11:30 h)
As sesións terán unha duración de unha hora e serán totalmente gratuítas.
