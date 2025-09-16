Arzúa abre a inscrición para un itinerario de emprego dirixido a mulleres
Serán 10 sesións entre o 14 de outubro e o 13 de novembro na Aula CEMIT
El Correo Gallego
A Concellería de Igualdade de Arzúa vén de abrir o prazo de inscrición para un itinerario formativo presencial destinado a mulleres desempregadas ou en procura de mellora laboral. As sesións desenvolveranse na Aula CEMIT os martes e xoves, de 10.00 a 13.00 horas, entre o 14 de outubro e o 13 de novembro.
O programa consta de dez sesións que abordarán competencias dixitais básicas aplicadas á procura de emprego, manipulación de alimentos, estratexias para localizar ofertas e presentarse con garantías, preparación da entrevista de traballo e elaboración ou actualización do currículo.
A concelleira de Igualdade, Lucía López, salientou que esta proposta responde ás necesidades detectadas no municipio: «Desde a Área de Igualdade ofrecemos este itinerario porque dá respostas concretas ao que nos trasladan moitas veciñas: reforzar as competencias dixitais, obter o certificado de manipulación de alimentos e adestrar a procura de emprego e a entrevista. A estrutura en 10 sesións, entre o 14 de outubro e o 13 de novembro, en horario de mañá, facilita a conciliación. O obxectivo é claro: que cada participante saia con máis opcións reais de acceder a un posto de traballo ou mellorar o que ten».
