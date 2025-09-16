As bibliotecas de Ames presentan a súa programación para o outono
A programación inclúe contacontos, obradoiros para nenos e encontros literarios para adultos
El Correo Gallego
O departamento de Bibliotecas do Concello de Ames anunciou a súa programación para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, que este ano, ademais dos habituais obradoiros e sesións de narrativa oral para os máis pequenos, presenta varias novidades. As actividades desenvolveranse tanto na biblioteca do Milladoiro como na de Bertamiráns.
A animadora á lectura, Bibiana Calvo, explicou que «este ano imos comezar a programación en setembro e, en vez de iniciar cos nosos contacontos quincenais, teremos unha actividade de contos e música en Bertamiráns o martes 23, con Caxoto, e o mércores 24 no Milladoiro, con teatro de Cristina Collazo. En outubro, os días 1 e 2, os Bolechas presentarán o seu novo proxecto»..
O alcalde e responsable do departamento de Bibliotecas, Blas García, subliñou que «en Ames somos un dos concellos con máis librerías, e isto débese en parte ao traballo das bibliotecas municipais para achegar a veciñanza á lectura. Ademais, os ‘Bonos Consuma’ demostran o interese pola lectura, xa que as librerías son dos comercios que máis facturan con eses cheques».
As bibliotecas retoman a súa programación habitual con contacontos para nenos de 3 a 8 anos, que se celebrarán nos dous centros, en distintos días e datas de inscrición independentes, sempre a partir das 17:30 horas. Este ano, en setembro, destacan dúas propostas: o martes 23, en Bertamiráns, “Grandes éxitos 2004-2024” de Caxoto, e o mércores 24, no Milladoiro, “A alquimista” de Cristina Collazo.
En outubro, os Bolechas presentarán o seu libro “Os Bolechas. Familias acolledoras”, e tamén dará comezo a actividade “Quen se esconde nestes contos?”, que terá varias sesións en Bertamiráns e Milladoiro. O 24 de outubro celebrarase o Día da Biblioteca, co sorteo de agasallos da campaña Superlectores 2025 e a entrega de marcapáxinas conmemorativos.
Para novembro e decembro, as bibliotecas propoñen as actividades “Unha risa de contos” e “Un Nadal entre contos”, con sesións nos dous centros e inscricións previas.
Ademais dos contacontos, as bibliotecas ofrecerán obradoiros para nenos de 3º a 6º de primaria, como “Deseña a túa mochila” en outubro, “Pequenos artistas. Descubrindo a Castelao” en novembro e un obradoiro de Nadal en decembro. As inscricións abriranse días antes de cada actividade nos respectivos centros.
A iniciativa Superlectores continuará recoñecendo aos lectores máis fieis, tanto menores de 14 anos como maiores, con tarxetas que se selan con cada préstamo. Aqueles que teñan as tarxetas completadas participarán no sorteo dun lote de libros o 24 de outubro.
