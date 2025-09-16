Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As familias do IES Agra de Raíces de Cee reclaman persoal especializado

Denuncian que os seus fillos non contan con apoios para unha educación inclusiva

Unha das nais presentando unha reclamación ante a Xunta

Unha das nais presentando unha reclamación ante a Xunta / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

As familias con fillos e fillas con necesidades educativas especiais do IES Agra de Raíces de Cee están a presentar reclamacións individuais ante a Consellería de Educación pola falta de persoal especializado, unha situación que consideran «insostible e cada vez máis grave». Denuncian que os seus fillos non contan cos «apoios imprescindibles para poder ter unha educación inclusiva e en igualdade de condicións, como garante a lexislación vixente».

Entre as reclamacións presentadas, están casos como o de Xoel, de 17 anos, con TEA e hipoacusia severa, que levaba catro cursos con 50 minutos semanais de apoio de Audición e Linguaxe (AL). «Este curso, sen previo aviso, pasa de 50 a 0 minutos semanais, deixando ao rapaz sen un recurso esencial para o seu desenvolvemento comunicativo. A súa nai asegura que «non pode ser que cada setembro teñamos que volver empezar a loita».

Outro exemplo é Inés, alumna de 1º da ESO cunha enfermidade rara (CDG-1c), cun 65% de discapacidade e gran dependencia, que require apoios constantes: unha PT na aula, un profesional de AL e unha coidadora toda a xornada. «A realidade é que estes apoios non están cubertos na medida que precisa, polo que a súa integración e benestar quedan gravemente comprometidos».

