EDUCACIÓN
As familias do IES Agra de Raíces de Cee reclaman persoal especializado
Denuncian que os seus fillos non contan con apoios para unha educación inclusiva
As familias con fillos e fillas con necesidades educativas especiais do IES Agra de Raíces de Cee están a presentar reclamacións individuais ante a Consellería de Educación pola falta de persoal especializado, unha situación que consideran «insostible e cada vez máis grave». Denuncian que os seus fillos non contan cos «apoios imprescindibles para poder ter unha educación inclusiva e en igualdade de condicións, como garante a lexislación vixente».
Entre as reclamacións presentadas, están casos como o de Xoel, de 17 anos, con TEA e hipoacusia severa, que levaba catro cursos con 50 minutos semanais de apoio de Audición e Linguaxe (AL). «Este curso, sen previo aviso, pasa de 50 a 0 minutos semanais, deixando ao rapaz sen un recurso esencial para o seu desenvolvemento comunicativo. A súa nai asegura que «non pode ser que cada setembro teñamos que volver empezar a loita».
Outro exemplo é Inés, alumna de 1º da ESO cunha enfermidade rara (CDG-1c), cun 65% de discapacidade e gran dependencia, que require apoios constantes: unha PT na aula, un profesional de AL e unha coidadora toda a xornada. «A realidade é que estes apoios non están cubertos na medida que precisa, polo que a súa integración e benestar quedan gravemente comprometidos».
