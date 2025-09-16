Belén do Campo anima a participar no Outono Gastronómico Turismo Rural 2025
A delegada da Xunta visitou os dous establecementos de Outes adheridos ao programa
Nesta edición, aberta do 19 de setembro ao 21 de decembro, participan 78 casas rurais de toda Galicia
El Correo Gallego
A delegada da Xunta, Belén do Campo, visitou as Casas rurais do Zuleiro e de Perfeuto María en Outes, participantes no programa Outono Gastronómico en Turismo Rural 2025, unha iniciativa que estará aberta aos viaxeiros do 19 de setembro ao 21 de decembro. Do Campo agradeceu aos responsables destes establecementos a súa colaboración nun programa que busca impulsar o turismo rural fóra de temporada. A Casa Perfeuto María oferta ademais a actividade Outono Plus e está adherida ao Bono Turístico da Xunta.
Neste Outono Gastronómico, participan 78 casas rurais das catro provincias galegas, das cales 21 están na Coruña. Na comarca do Barbanza, ademais das dúas en Outes, tamén participa a Xanela da Lúa de Carnota. Os establecementos ofrecen menús especiais, paquetes con estadías e actividades complementarias como paseos a cabalo, sendeirismo ou descenso en canoa. Belén do Campo destacou que moitos destes establecementos ofertan a actividade Outono Plus, que inclúe propostas variadas que combinan gastronomía e experiencias ao aire libre, ofrecendo unha oportunidade para descubrir a Galicia rural fóra da tempada alta.
Durante a visita, Belén do Campo lembrou tamén o Bono Turístico, aberto desde o pasado luns ata o 25 de decembro, con case 500 establecementos adheridos e máis de 16.666 bonos descargados, o que supón unha inxección de 2,5 millóns de euros no sector, financiada en parte pola Xunta. Cada persoa pode acceder a un máximo de dous bonos de 150 euros, cofinanciados nun 40% pola Xunta e nun 60% polos usuarios. Actualmente, hai 495 establecementos adheridos en Galicia, dos cales case 40 están na comarca do Barbanza. O prazo para sumarse remata o 1 de decembro, aberto a establecementos e axencias con centro de traballo en Galicia.
Belén do Campo animou aos viaxeiros a elixir establecementos de concellos afectados polos incendios deste verán, «nun intento de reactivar a actividade turística destas zonas». Desde que se puxo en marcha o programa en 2020, activáronse máis de 63.000 bonos turísticos e mobilizáronse máis de 16,5 millóns de euros no sector galego, sendo 2,5 millóns só en 2024, cando tamén participaron máis de 400 establecementos de toda Galicia.
