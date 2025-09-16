Boqueixón se sube a lo alto del podio de casas del mayor junto a Vilanova

Boqueixón se convertirá en el municipio gallego, junto a Vilanova de Arousa, con más casas del mayor, añadiendo a las dos existentes otras tantas (concretamente, en las parroquias de Oural y Lamas). Así se lo confirmó este lunes el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, al alcalde Ovidio Rodeiro durante una visita a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Camporrapado, ya que el Ayuntamiento autorizará la ocupación de uno de sus locales para poder poner en marcha uno de esos servicios antes citados.

“Con estas dúas novas casas do maior, Boqueixón convértese nun dos municipios de Galicia con maior número de casas e prazas para atender aos nosos maiores, xunto a Vilanova de Arousa, e tamén dá resposta a unha demanda veciñal, pois estas instalacións fomentan non só a autonomía persoal dos nosos maiores senón que tamén se converten nun punto de encontro con persoas da súa mesma idade”, explicó Rodeiro Tato, quien agradeció a Antón Acevedo la buena nueva por esas dos instalaciones al servicio de los veteranos.

Pueden acceder a estos servicios personas de más de 60 años, teniendo preferencia aquellas que tengan reconocidos grados I o II de dependencia. El precio es totalmente gratuito, tanto del servicio como del desplazamiento, financiado por la Consellería de Política Social, pero el desayuno tiene un precio de 5 euros. Y su horario de atención es diurno, durante 8 horas de lunes a viernes. Los Servicios Sociales de Boqueixón son los encargados de tramitar las solicitudes de plaza en la nueva casa del mayor (teléfono 981 513 106).

Visita del director xeral

Así, serán dos casas del mayor que serán puestas en marcha por tres emprendedoras locales, dos de ellas presentes durante la visita del director general. Se trata de Jessica Moreiro Acebedo y Jessica Lirio, que pondrán en marcha Casa Aloumiños en un local cedido por el Ayuntamiento de Boqueixón en la Casa de la Cultura de Camporrapado; y Nerea Barreiro Ferreiro, que hará lo propio en Outeiro (Lamas), donde acondicionará una instalación para abrir su Fogar de Lamas.

“Unha vez que estean en marcha estas dúas novas instalacións, os maiores de Boqueixón disporán de 20 prazas gratuítas á súa disposición preto das súas casas, fomentando deste xeito tanto os coidados de proximidade como a permanencia desa persoa maior na súa contorna”, apuntaba el alcalde boqueixanés en el transcurso del acto. De hecho, la cesión del local de Camporrapado tenía como objetivo facilitar que este servicio había estado disponible y próximo a todos los mayores del municipio, independientemente de la parroquia en la que habían residido.

Hay que recordar que Boqueixón cuenta en la actualidad con dos instalaciones de este tipo operativas: la Casa do Maior Lodeiro, puesta en marcha en la parroquia de Loureda por la emprendedora Marta Renda Guillán a principios de 2021; y la Casa do Maior de Carabán, promovida por Beatriz Mella Pazos a principios de 2024. Cada una de ellas dispone de 5 plazas (bien cinco personas a tiempo completo de ocho horas o incluir gente a tiempo parcial de cuatro horas).

Asimismo, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicabaeste lunes la resolución de la convocatoria para la creación de 20 nuevas casas del mayor en diferentes ayuntamientos de Galicia, que supondrán la puesta en marcha de 100 plazas más totalmente gratuitas destinadas a la atención diurna de los mayores. Esta nueva convocatoria cuenta con un presupuesto de un millón de euros y permite incrementar la red de casas del mayor de Galicia hasta las 160. La resolución recoge que se crearán dos nuevos recursos en los ayuntamientos de Muxía, Boqueixón, Camariñas y San Amaro; y un nuevo servicio de estas características en los municipios de Ponteceso, Fisterra, Oía, Carnota, Dumbría, Mazaricos, Maside, Petín, Campo Lameiro, Cerdido, Quintela de Leirado y A Mezquita.