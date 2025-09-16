Brión exalta os seus produtos locais a través de visitas guiadas a hortas, o Coworking Fest e a Feira Labrega
As actividades, todas elas gratuítas, culminarán o próximo domingo
O Concello de Brión ten preparado esta semana un intenso programa de actividades para poñer en valor o sector primario e promover o comercio de produtos locais e sostibles. Unha programación que inclúe a realización da sétima edición da Feira Labrega e da segunda edición da Ruta das Hortas e do Coworking Fest.
A concelleira de Promoción Económica, Guarina Rey, explicou que dende o Concello queren apoiar ao ámbito rural e "promover o comercio dos mellores produtos que cultiva a nosa veciñanza nas súas hortas. Produtos que, a través de espazos colaborativos como o coworking Transformando en Brión poden chegar ao mercado con todas as garantías sanitarias e con produtos de calidade como zumes, marmeladas, salsas, patés, cremas...que se producen dun xeito totalmente sostible e ecolóxico”.
Segunda xornada do Coworking Fest
O xoves 18 de setembro terá lugar a segunda xornada de portas abertas do Coworking Fest, con elaboracións e degustacións en directo de 10:00 a 13:00 horas no espazo colaborativo de Montebalada.
Segundo a entidade organizadora da proposta, Daquíarredor, os visitantes poderán gozar de produtos como conservas de fabas con verdura, marmeladas de todos os sabores ou galletas, ata sorprendentes elaboracións como o 'papaxán', unha bebida a base de laranxa, cacao, azucre e chaiota. A entrada é libre e de balde.
Ruta das Hortas
A iniciativa da Ruta das Hortas consiste en visitas guiadas, gratuítas e abertas a toda a veciñanza polas hortas de produtores de Brión, que darán a coñecer como producen de maneira sostible.
Tras o encontros organizado o martes, soamente quedan as visitas á horta de Tomás (aldea de Beca, Bastavales, o mércores 17 ás 18:30 horas) e de Chica (avenida de Santa Minia, o domingo 21 ás 10:30 horas), na que se contará coa compaña do chef José Manuel Mallón.
Para participar non é necesaria inscrición previa e punto de encontro será o Coworking Transformando en Brión, no terceiro andar do centro comercial Montebalado, media hora antes do seu inicio. En cambio, para a do domingo será na Feira Labrega.
Feira Labrega
Por último, o domingo 21 de setembro, de 11:00 a 20:00 horas, terá lugar a sétima edición da Feira Labrega, que volve á contorna da Carballeira de Santa Minia, nesta ocasión á praza das polbeiras. Baixo a lenda “Brión, un xardín comestible”, a proposta inclúe exposición e venda de produtos da horta, froitas de tempada, conservas, queixos, repostería artesanal e alimentos caseiros.
