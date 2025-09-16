Costa da Morte suma 19 casas del mayor en diez municipios

Costa da Morte sigue sumando servicios de atención a los mayores y suma ya diecinueve Casas do Maior, financiadas por la Xunta de Galicia.

El director general de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, acompañado del alcalde de Fisterra, Luís Manuel Insua, presentó ayer la nueva casa del mayor con la que contará este municipio en Vilar y en la que la Xunta invierte más de 53.000 euros. Este nuevo recurso, que se suma a los dos ya existentes en este Ayuntamiento, permitirá prestar un servicio de atención diurna a un total de quince vecinos del entorno.

Antón Acevedo avanzó que esta será la tercera casa del mayor de Fisterra, que se sumará a las diez establecidas en las comarcas de Terra de Soneira y Fisterra. Durante la visita, recordó que las casas del mayor «son un servicio pionero impulsado por la Xunta para ofrecer una atención gratuita y de proximidad a los mayores que viven en ayuntamientos que no cuentan con otros recursos de carácter diurno».

Además, el director xeral conoció también la que será la nueva casa del mayor de Ponteceso, la tercera de este municipio, que se ubicará en Cores. Cuenta con una aportación también de más de 53.000 € del Ejecutivo autonómico. En la visita, acompañado del alcalde, José Manuel Mato, Antón Acevedo recalcó que con esta nueva incorporación ya son ocho los recursos de estas características en la comarca de Bergantiños.

Ciento cuarenta en Galicia

En estos momentos, en Galicia ya hay en funcionamiento más de 140 recursos de estas características que prestan servicio a más de 700 mayores, a las que se suman las nuevas 20 casas del mayor que la Xunta pondrá en marcha este año, tal y como recoge la resolución de la convocatoria publicada esta semana en el Diario Oficial de Galicia.

Además de Ponteceso y Fisterra, en Costa da Morte y Bergantiños disponen de este servicio los municipios de Dumbría, Camariñas, Mazaricos, Muxía, Laxe, Cee, Coristanco y Carnota.