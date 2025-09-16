Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Críticas ao goberno de Padrón por pagar 4 millones en facturas malia aos reparos da intervención

O PP di que abusan dos decretos para levantalos

O executivo do PSOE di que antes deles xa se dobrou esa cifra

Membros da Corporación de Padrón durante un pleno

Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

O Partido Popular de Padrón denuncia publicamente que o goberno socialista liderado por Anxo Rei Arca leva pagados desde o mes de agosto de 2023 ata o pasado mes de xullo máis de catro millóns de euros de facturas con reparos suspensivos de Intervención por carecer eses expedientes de «requisitos e trámites esenciais». Pola súa banda, o executivo nega cifras e eleva a «8.066.285 euros» as dos reparos que levantou o PP no seu día.

Ángel Rodríguez, voceiro do PP, considera que esta «utilización indiscriminada» por parte do alcalde dos decretos para levantar os reparos é «un auténtico escándalo», porque «lévanse pagados máis de 4 millóns de euros de forma irregular, co único criterio dunha sinatura do alcalde para saltarse a fiscalización do interventor no pago de máis de 1.580 facturas». E cre que «esta mala praxe continuada está a supoñer unha merma importante para as arcas municipais», pero o Concello deixa claro que agora ten «3,7 millóns de remanente».

