Darán continuidad a unas sendas de Valga en Porto Piñeiro e incluirán playa y piscina
Las obras se incluyen en la segunda fase de regeneración de la laguna
El importe de las actuaciones supera los dos millones de euros
La localidad de Porto Piñeiro, en Valga, va camino de convertirse en uno de los espacios de referencia en el municipio, tras licitarse la continuación (por 615.000 € de la Diputación potevedresa) de las sendas peatonales y ciclables que comenzaron a ejecutarse en 2023. Se trata del tercer proyecto que se contrata en estos 4 meses en la zona, tras el de creación de una playa artificial (ya en ejecución) y la próxima adjudicación de una piscina.
«Os traballos que se desenvolverán no marco deste proxecto van dende a construción das sendas, que bordearán toda a lagoa e terán pavimento de xabre e formigón, ata a plantación de especies arbóreas de ribeira para a renaturalización do espazo», apuntan fuentes municipales. Se acometerán también trabajos de drenaje y se instalarán entubados para una red de abastecimiento, canalizándose la línea de alumbrado público y con la instalación de diferentes tipos de luminarias. El área estará dotada con mobiliario urbano, en concreto bancos, papeleras y una fuente y, por último, se colocarán más de doscientos metros de baranda de madera de pino tratada en autoclave.
Varias administraciones
Las obras en proceso de contratación están incluidas en esta segunda fase de regeneración de la laguna Porto Piñeiro y, en concreto, la playa artificial se hará posible gracias a 575.000 euros de fondos Next Generation), la construcción de la piscina y la renaturalización de la zona norte (902.000 euros, de los cuales 700.000 proceden del PlanExtra da Deputación), más las sendas citadas. En conjunto, más de dos millones de euros.
Hay que recordar que entre finales de 2024 y comienzos de 2025 se instaló ya un cierre perimetral de seguridad, financiado a través de un convenio entre el Ayuntamiento de Valga y la Consellería de Industria por un importe que alcanza los 366.200 euros.
