Un enfermero separa a Hugo del colegio en A Laracha: "Su enfermedad requiere vigilancia continuada"

«Hugo merece ir a clase igual que el resto de sus compañeros y llevar una vida normal», asegura Inés Ramos, madre de Hugo Carneiro Ramos, un niño larachés de ocho años que nunca había podido acudir al colegio de forma presencial debido a la traqueostomía que porta desde los dos meses. Una enfermedad respitaroria que requiere «vigilancia continua», afirma su progenitora, que hasta ahora ha sido la encargada, junto con un profesor del Otero Pedrayo de A Laracha, de darle clases en su propio domicilio.

Inés explica que, durante años, el pequeño fue «muy vulnerable a los virus» a causa de su patología, lo que le obligó a pasar por diversas hospitalizaciones que resultaban «incompatibles» con las clases en un centro educativo. Hasta ahora. «Un día se sentó a mi lado y me dijo: Mami, ya van ocho virus que no me suponen ingresar», recuerda la larachesa, que entonces se dio cuenta de que Hugo estaba preparado para ir a clase. Por ello decidió matricularlo este curso en el colegio de educación primaria de Caión, a pocos minutos de su casa, tras comprobar su estabilización en los últimos meses.

Sin embargo, a pesar del empeño de la familia y la colaboración del equipo educativo, el pequeño no ha podido empezar el curso a la vez que sus compañeros este mes. «Necesita un enfermero o una enfermera de forma permanente, y la Consellería de Educación todavía no ha tomado medidas a pesar de que está matriculado oficialmente y no entendemos el motivo», denuncia su madre, que insta a la Xunta a incorporar «inmediatamente» a un profesional que pueda hacerse cargo de las necesidades de Hugo.

Cuidados necesarios en el día a día

Una traqueostomía implica cuidados muy específicos que requieren formación sanitaria para afrontar situaciones que pueden suponer un «riesgo vital» para el menor: desde vestirse y desvestirse hasta la alimentación, ya que Hugo también porta un botón gástrico que conecta directamente con su estómago.

«Llevo desde octubre del año pasado revisando todo el papeleo y Hugo ya debería estar yendo a clase con el resto de niños de su curso a estas alturas», lamenta Ramos, que asegura que ella y su marido ya no saben qué más hacer para que las autoridades atiendan lo que ellos consideran un derecho fundamental. «Es una situación muy dura para él y para nosotros, y no podemos esperar más, porque no es justo que jueguen con su educación», añade.

El primer intento fue hace tres años

En 2022, los padres de Hugo ya habían intentado escolarizarlo de forma presencial en el Otero Pedrayo en A Laracha con el apoyo de una enfermera. «Por desgracia, los virus lo impidieron entonces, pero ahora que está mucho más estable no queremos que la historia se repita», sentencia la madre.

La Consellería de Educación asegura por su parte que la semana pasada contactaron con la familia para aclarar que están «trabajando» en dotar al centro del personal necesario para atender al menor. La administración afirma que los técnicos están gestionando la incorporación de este profesional «lo antes posible» y transmiten su «apoyo y compromiso» con la educación de Hugo.

La Consellería reconoce, no obstante, que no puede fijar una fecha exacta para la llegada del enfermero o enfermera al colegio, ya que «dependerá de la disponibilidad de profesionales». Mientras tanto, la familia espera que el caso de Hugo sirva como precedente para que las autoridades «tomen medidas» y contribuyan a crear una comunidad educativa más preparada para todos. «La inclusión no debería ser una palabra vacía, debería ser un derecho», concluye la madre.