Un home resulta afectado por inhalación de fume ao tentar rescatar a alguen dunha vivenda incendiada en Bandeira

Finalmente a persoa que buscaba non se atopaba na casa

Imaxe de arquivo do helicóptero medicalizado con base en Santiago

Imaxe de arquivo do helicóptero medicalizado con base en Santiago / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Santiago de Compostela

Os feitos ocorreron ás 18:30 horas desta tarde nun domicilio da Bandeira, en Rúa Camilo José Cela, cando o fume do incendio comezou a observarse desde o exterior da vivenda.

As chamadas recibidas no 112 Galicia facían referencia a este mesmo escenario: unha vivenda situada nun segundo piso da que saía fume. Ningunha das testemuñas podía asegurar que houbese persoas no interior, sen embargo, á chegada dos axentes da Policía Local, avisaron da necesidade de contar cos recursos sanitarios para atender ao dono da vivenda, que inhalou fume cando entrou na casa para rescatar a outra persoa.

Finalmente, comprobouse que ningunha outra persoa estaba no interior do domicilio, pero o propietario seguía necesitando axuda pola súa exposición ao fume. Por iso, o servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviou varias dotacións ao punto, entre elas, o helicóptero medicalizado con base en Santiago, onde foi trasladado ata o Hospital Clínico de Santiago.

Pola súa parte, os Bombeiros do Deza fixeron fronte ao incendio, que danou a cociña por completo e, en xeral, o inmoble resultou afectado polo fume

