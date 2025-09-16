Un home resulta afectado por inhalación de fume ao tentar rescatar a alguen dunha vivenda incendiada en Bandeira
Finalmente a persoa que buscaba non se atopaba na casa
Os feitos ocorreron ás 18:30 horas desta tarde nun domicilio da Bandeira, en Rúa Camilo José Cela, cando o fume do incendio comezou a observarse desde o exterior da vivenda.
As chamadas recibidas no 112 Galicia facían referencia a este mesmo escenario: unha vivenda situada nun segundo piso da que saía fume. Ningunha das testemuñas podía asegurar que houbese persoas no interior, sen embargo, á chegada dos axentes da Policía Local, avisaron da necesidade de contar cos recursos sanitarios para atender ao dono da vivenda, que inhalou fume cando entrou na casa para rescatar a outra persoa.
Finalmente, comprobouse que ningunha outra persoa estaba no interior do domicilio, pero o propietario seguía necesitando axuda pola súa exposición ao fume. Por iso, o servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviou varias dotacións ao punto, entre elas, o helicóptero medicalizado con base en Santiago, onde foi trasladado ata o Hospital Clínico de Santiago.
Pola súa parte, os Bombeiros do Deza fixeron fronte ao incendio, que danou a cociña por completo e, en xeral, o inmoble resultou afectado polo fume
