Luisa Mendoza disfruta do seu 102 aniversario con toda a lucidez en Silleda
Nai de oito fillos, ten ademais doce netos e cinco bisnetos
É natural de Vila de Cruces, e só sofre problemas de mobilidade
Silleda
A Residencia de Maiores de Silleda celebrou o aniversario da súa residente máis veterana, Luisa Mendoza García, natural de Bodaño (Vila de Cruces), quen vén de cumprir 102 anos. Cunha gran lucidez, e pese a ter problemas de mobilidade, Luisa é coñecida no centro polo seu gran sentido do humor e as súas inxeniosas respostas.
Nai de 8 fillos, ten ademais 12 netos e 5 bisnetos, cos que compartiu hoxe un xantar para celebrar o seu aniversario. A alcaldesa, Paula Fernández, a concelleira de Benestar, Ángela Troitiño e o personal da residencia felicitaron a Luisa no centro en nome da veciñanza de Silleda.
