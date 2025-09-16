Luisa Mendoza disfruta do seu 102 aniversario con toda a lucidez en Silleda

A Residencia de Maiores de Silleda celebrou o aniversario da súa residente máis veterana, Luisa Mendoza García, natural de Bodaño (Vila de Cruces), quen vén de cumprir 102 anos. Cunha gran lucidez, e pese a ter problemas de mobilidade, Luisa é coñecida no centro polo seu gran sentido do humor e as súas inxeniosas respostas.

Nai de 8 fillos, ten ademais 12 netos e 5 bisnetos, cos que compartiu hoxe un xantar para celebrar o seu aniversario. A alcaldesa, Paula Fernández, a concelleira de Benestar, Ángela Troitiño e o personal da residencia felicitaron a Luisa no centro en nome da veciñanza de Silleda.