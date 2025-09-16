Negreira ultima la humanización de Negreiroa, la rúa do Carmen y Rosalía de Castro

Después de terminar el aglomerado de vías municipales –de la AC447 al lugar de Portor, junto al local social–, y pendientes de acometer la red de saneamiento en el núcleo de Abeanca, el Concello de Negreira prepara tres humanizaciones: la de la calle consistorial, la de O Carmen, y la del núcleo de Negreiroa, sin olvidar la de la travesía Rosalía de Castro en toda su extensión y por 250.000 euros, pendiente además desde hace tres años.

Así lo confirmaba el regidor, Ángel Leis, quien trasladaba que «tenemos confirmadas las obras que se aprueban de POS de la Diputación, que es el aglomerado de vías públicas Aro-Pedralonga, y la humanización de Rua do Carmen, aquí por delante del concello, donde hay un proyecto de trescientos y pico mil euros que queremos poner en marcha para ejecutar antes del invierno», reseñaba el mandatario.

Asimismo, afirma que «después tenemos en este caso el POS+ o POS+ adicional dos, donde vamos a sacar a licitación próximamente la humanización del núcleo de Negreiroa, un proyecto importante al que nos comprometimos para la legislatura adelante con los vecinos». Y otras intervenciones que acaban de ser adjudicadas son el aglomerado de vías públicas de Chancela, Avenida Santiago y en el núcleo de Covas. También se ha dado luz verde, dentro del Plan Camiña de la Xunta de Galicia y por aproximadamente 69.000 euros, a las mejoras entre el núcleo de Babión a Farrapa, y otra del núcleo de Campolongo a la zona de Cuíña. «Y después, nuestra intención es sacar todas las obras que tenemos de POS 2025, que es el aglomerado de vías públicas Aro-Pedralonga» y la citada humanización de Rua do Carmen, continúa Ángel Leis.

Obras nominativas

Ya entre la obras nominativas, «estamos pendientes de que la Diputación nos dé visto bueno al aglomerado de vía pública que va desde la DP 5604, desde Pesadoira, al límite con Cuíña, una carretera de comunicación con otro municipio que también es muy importante», abunda Leis, mientras que cita, ya dentro de los fondos gestionados por el GDR Terras de Compostela, el arreglo de la cubierta del campo de la feria y el propio aglomerado de este auténtico foro económico operativo todos los domingos del año por las mañanas.

En lo que atañe al Fondo de Compensación Ambiental donde, por los eólicos que existen en el municipio, «nos dan una subvención, que en este caso nos toca 69.000 y pico euros, y que este año tuvimos que meter, en este caso, para la adquisición de un tractor para desbroce para la brigada municipal, porque uno que tenemos ya suma 36 o 37 años, está muy viejo, y nos da muchísimos problemas, rompiendo cada dos por tres», con dos tractores de brazo que trabajan «los 365 días al año». Para acabar, reivindican la seguridad que añadirá la nueva rotonda del polígono de Covas, ya para abrir.