A Pobra do Caramiñal rescata a súa memoria cunha nova edición das xornadas culturais

O Concello celebra a oitava edición de “A Pobra do Caramiñal no tempo” con conferencias de expertos e rutas guiadas para coñecer a historia e patrimonio local.

Desde a esquerda: a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, o alcalde, José Carlos Vidal, e Manuel Gago, da Universidade de Santiago de Compostel / Cedida

O Concello da Pobra do Caramiñal volverá este ano a recuperar e difundir o seu patrimonio inmaterial coa celebración das Xornadas de Divulgación sobre a Historia e a Cultura Pobrense, “A Pobra do Caramiñal no tempo”, que se desenvolverán o sábado 27 e o domingo 28 de setembro. A iniciativa foi presentada polo alcalde, José Carlos Vidal, a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e Manuel Gago, da Universidade de Santiago de Compostela, nun acto no que se deu a coñecer a programación desta oitava edición.

Durante a súa intervención, o rexedor destacou que «ao longo destes oito anos abordáronse xa 28 cuestións vinculadas coa historia e patrimonio da Pobra, cifra que chegará ata os 32 neste 2025». Vidal resaltou tamén o valor do patrimonio inmaterial do municipio, «reflexado na elección dos temas que se tratan nestas xornadas, unha tarefa difícil pola cantidade de fitos históricos de interese». Pola súa banda, a concelleira de Cultura asegurou que estas xornadas son «unha cita consolidada para os veciños e veciñas da Pobra e tamén para os do resto da comarca» e destacou o compromiso do goberno por «continuar traballando para rescatar e recuperar a nosa memoria como pobo».

As actividades arrancarán o sábado ás 16.30 horas no Teatro do Cine Elma, coa inauguración a cargo do alcalde e da concelleira. A continuación, terán lugar catro conferencias:

  • 16.45 h – Tradición, cambio e fantasía nos nomes de lugar da Pobra, a cargo do investigador Miguel Conde, que presentará os resultados do seu estudo sobre topónimos das parroquias pobrenses.
  • 17.25 h – Ritos de vida, ecos de morte: a fertilidade e a perda temperá nos cruceiros e na cultura popular, impartida pola investigadora Nati Rey, que abordará prácticas e costumes asociados aos cruceiros como lugares de enterramento e curación.
  • 18.40 h – As árbores do concello na Pobra do Caramiñal e en Galicia: unha memoria perdida, presentada por Manuel Gago, sobre o uso das árbores como espazos de decisións institucionais.
  • 19.20 h – Sobre pioneiros pobrenses en facer as Américas, con José Manuel Vázquez Lijó, centrada nas migracións do século XIX.

O público terá ocasión de facer preguntas e comentarios aos relatores e recibirá un póster de agasallo do ilustrador Leando Lamas.

O domingo, a actividade concluirá cunha ruta guiada ás 10.00 horas para coñecer os cruceiros, lendas e rituais de San Isidro de Postmarcos. As prazas son limitadas, polo que as persoas interesadas en acudir terán que inscribirse antes do mércores 24 de setembro

