Porto do Son presenta a programación das Escolas Deportivas e da Ludoteca para o curso 2025/26

As inscricións para as Escolas Deportivas abrirán o 29 de setembro, mentres que as da Ludoteca municipal xa poden formalizarse desde mañá, 17 de setembro

A ludoteca sonense, na planta baixa

Porto do Son

O Concello de Porto do Son vén de anunciar a posta en marcha das Escolas Deportivas Municipais e da Ludoteca para o curso 2025/26. As inscricións para as actividades deportivas abriranse o 29 de setembro, presentando o modelo de solicitude ao monitor ou monitora correspondente. As prazas permanecerán abertas durante todo o ano, ata o remate do curso.

En paralelo, as inscricións para a Ludoteca municipal poderán realizarse a partir de mañá, 17 de setembro, e ata completar prazas. Para acceder ao servizo será necesario entregar o formulario de inscrición cuberto e asinado no Rexistro municipal ou a través da sede electrónica. O 26 de setembro publicarase a primeira listaxe de admitidos, que poderá consultarse na propia ludoteca. A partir desta data, as novas admisións serán xestionadas e comunicadas directamente desde o servizo.

Actividades ofertadas

As actividades da Ludoteca comezarán o 29 de setembro e desenvolveranse en horario de 16:30 a 19:30 horas.

  • Para nenos e nenas de 6 a 12 anos, as sesións serán os luns, martes ou mércores.
  • Para nenos e nenas de 3 a 5 anos, as sesións realizaranse os xoves ou venres.

No caso das Escolas Deportivas, a programación abrangue diferentes parroquias do municipio, con propostas dirixidas a todas as idades:

  • Santa Irene: predeporte, acrobacias, zumba infantil, mantemento de maiores, pilates, cross training e total training.
  • Portosín: zumba infantil, zumba adultos, bike, pilates e cross training.
  • Miñortos: ioga, mantemento de maiores e circuit training.
  • Queiruga: pilates.
  • Caamaño: mantemento de maiores.
  • Xuño: mantemento de maiores, cross training, predeporte e pilates.
  • San Pedro: mantemento de maiores.

Segundo a ordenanza municipal, a tarifa para a primeira actividade é de 66 euros, mentres que a segunda actividade terá un custo reducido de 33 euros. Existe ademais unha tarifa familiar pola que un membro paga a tarifa ordinaria da primeira actividade, a segunda ao 50% e a terceira ou sucesivas ao 25%.

