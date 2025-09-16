Roban el vehículo pick up de Protección Civil de Negreira y un remolque

La Guardia Civil confirmaba el robo del vehículo pick up de la Agrupación de Protección Civil de Negreira, más un remolque cargado de material, en la madrugada de este martes en la nave municipal del polígono de Covas, donde se custodian. Esta camioneta es muy utilizada por los voluntarios para sus labores diarias y el control de actos masivos.

Además de la propia furgoneta, se llevaron diverso material y herramientas que portaba el citado remolque. Al parecer, fue obra de un grupo de personas encapuchadas, según se desprende del visionado de las cámaras, y dejaron esparcido buena parte del contenido y materiales de la mencionada nave. Forzaron para ello el portón.