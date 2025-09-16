FESTAS
Soraya Arnelas puxo o broche en Muxía á romaría da Barca máis internacional
O concerto enmarcouse na xira 20 Aniversario
A Romaría da Barca de Muxía chegou ao seu fin cun concerto da cantante Soraya Arnelas enmarcado na xira 20 Aniversario, que é ademais un tributo a Eurovisión.
Esta foi a edición máis internacional da romaría da vila da Barca, que rematou co traslado en procesión da imaxe da Virxe dende a igrexa parroquial ata o seu santuario.
Na xornada do luns, ademais do concerto de Soraya Arnelas, veciños e visitantes gozaron tamén da música da orquestra M-3 Show.
