FESTAS

Soraya Arnelas puxo o broche en Muxía á romaría da Barca máis internacional

O concerto enmarcouse na xira 20 Aniversario

O concerto de Soraya Arnelas puxo o broche de ouro á romaría da Barca de Muxía

O concerto de Soraya Arnelas puxo o broche de ouro á romaría da Barca de Muxía / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

A Romaría da Barca de Muxía chegou ao seu fin cun concerto da cantante Soraya Arnelas enmarcado na xira 20 Aniversario, que é ademais un tributo a Eurovisión.

Un momento da actuación da artista internacional en Muxía

Un momento da actuación da artista internacional en Muxía / Cedida

Esta foi a edición máis internacional da romaría da vila da Barca, que rematou co traslado en procesión da imaxe da Virxe dende a igrexa parroquial ata o seu santuario.

Na xornada do luns, ademais do concerto de Soraya Arnelas, veciños e visitantes gozaron tamén da música da orquestra M-3 Show.

