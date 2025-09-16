Vimianzo vive un outono de cultura con 14 espectáculos de teatro, música, danza e cine
O Auditorio de Vimianzo acollerá desde o 27 de setembro ata finais de novembro propostas escénicas «de alto nivel a prezos accesibles», con estreas, musicais, humor e cine gratuíto.
El Correo Gallego
O Auditorio de Vimianzo converterase este outono nun punto de encontro para os amantes da cultura, ao acoller 14 propostas escénicas que inclúen música, teatro, danza e cine. A programación está cofinanciada pola Deputación da Coruña e forma parte da Programación Outono das Artes da Rede Cultural, así como da Rede Galega de Teatros e Auditorios AGADIC, Galicia Escena Norte e o Ministerio de Agricultura.
Dende o concello xa comunicaron os precios dos espectáculos, que costarán na maioría 5 euros, con redución a 2,50 euros para maiores de 65 anos e estudantes; as funcións especiais como as de Carlos Blanco terán un custe de 8 euros (5 reducida), mentres que o ‘Musical dos 80 e 90 rumbo aos 2000’ terá un único prezo de 16,60 euros.
Esta mañá, a programación foi presentada pola alcaldesa Mónica Rodríguez, a concelleira de Cultura, Rosa Blanco, e a técnica de Cultura, Nieves Lema Vilariño. A alcaldesa destacou que «desde o 27 de setembro e ata o 29 de novembro teremos ininterrompidamente en Vimianzo 14 propostas artísticas que van desde obras de teatro, cine, musicais e humor, cun prezo realmente asequible e dun nivel altísimo». Rosa Blanco subliñou que «todas serán en horario de tarde, un intre máis que perfecto para desfrutar da mellor cultura a carón da casa».
A técnica de Cultura, Nieves Lema, explicou que «abriremos a programación coa estrea de ‘Na cerna do son’ de Iván Villar, un espectáculo multiarterial que mistura danza, poesía e música en directo cun piano de cola e un caixón, rendendo homenaxe á emigración galega ao longo do século pasado. Serán 14 espectáculos de primeiro nivel con maiúsculas».
Entre os momentos destacados, Carlos Blanco pechará a programación o 29 de novembro co seu espectáculo ‘A penúltima’, que combina imaxes e historias novas e antigas cun toque de humor.
Vimianzo tamén acollerá obras do proxecto cultural Camino Escena Norte, como a compañía cántabra El Tejo co espectáculo ‘El jardín de las posibilidades’ o 25 de outubro, e será sede do Festival Escena de Muller (FEM), coas funcións ‘O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada’ e ‘Vitória’, destacando a visibilización de creadoras galegas contemporáneas.
A alcaldesa Mónica Rodríguez agradeceu «ao departamento de Cultura facer posible, doutra volta, unha completísima programación cultural para as fins de semana de setembro, outubro e novembro sen moverse da casa e con espectáculos de primeira orde».
