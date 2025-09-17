REIVINDICACIÓN
A alcaldesa de Cee demanda a Educación máis profesores para alumnos con necesidades especiais
Respalda as peticións das familias para o CEIP e o IES Agra de Raíces
A alcaldesa de Cee, Margot Lamela, remitiu sendos escritos á Consellería de Educación para reclamar un reforzo dos recursos destinados á atención do alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) e con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) nos centros educativos do municipio.
En primeiro lugar, solicitou a dotación de profesorado de Pedagoxía Terapéutica para o CEIP Vila de Cee, co obxectivo de darlle resposta á crecente demanda de atención especializada en dito centro e garantir a igualdade de oportunidades na aprendizaxe.
Por outra banda, trasladou tamén a situación do IES Agra de Raíces de Cee, onde o número de alumnos con NEE triplicouse neste curso. Neste caso, a petición inclúe o incremento inmediato do profesorado de Pedagoxía Terapéutica, tras pasar de dous docentes no curso 2024/2025 a só un na actualidade, malia o aumento de alumnado con necesidades específicas.
Demanda asimismo o reforzo de persoal coidador, "imprescindible para a autonomía e seguridade dos estudantes con maiores necesidades de apoio", e a incorporación dun profesor de Audición e Linguaxe. "A ausencia de dito profesional dificulta gravemente a comunicación, o acceso ao currículo e a inclusión do alumnado que require esta intervención especializada", afirma a rexedora.
Margot Lamela asegura que estas demandas comprometen o dereito do alumnado a unha educación inclusiva e equitativa, ademais de afectar a dinámica xeral das aulas. "Non se trata dun recurso opcional, senón dunha necesidade real para garantir que todos os nenos e nenas do noso municipio teñan acceso á educación en igualdade de condicións", conclúe.
