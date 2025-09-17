Arrancan as obras de reforma do Museo Reimóndez Portela para a súa próxima reapertura
O Concello da Estrada inviste 50.000 euros na actualización do espazo, aproveitando o bo tempo para traballos no exterior e patio
El Correo Gallego
O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, visitou esta mañá o Museo do Pobo Estradense, tamén chamado Museo Reimóndez Portela, onde deron comezo as obras de reforma anunciadas polo Concello para avanzar cara á reapertura destas instalacións, pechadas ao público durante máis dunha década.
O proxecto está a cargo da firma Martínez e Neira, que aproveita o bo tempo que hai estos días para acelerar os traballos exteriores, tanto nas fachadas como no patio do edificio histórico do antigo Matadoiro Municipal. Segundo explicou o alcalde, a actuación podería completarse no prazo aproximado dun mes.
A reforma, financiada polo Concello con 50.000 euros, inclúe a restauración das carpintarías de madeira, limpeza das fachadas e muros de pedra, pintado das reixas e acondicionamento do patio, que se integrará no percorrido expositivo. No interior realizaranse actuacións como a substitución do cadro eléctrico, lixado e empastado de paramentos deteriorados pola humidade, aplicación de pintura plástica e a instalación dun falso teito de cartón xeso nun despacho da planta alta.
Unha vez rematadas estas obras, iniciarase a construción do discurso expositivo, que estará centrado na historia da Estrada, as tradicións locais e a vida do municipio nos séculos XIX e XX.
O Museo do Pobo Estradense trasladouse ao edificio actual en 1996 e nos últimos anos sufrira melloras estruturais e de cuberta. Con estas novas actuacións, o Concello busca garantir o óptimo estado de conservación para que as instalacións poidan abrir as súas portas ao público nun futuro próximo.
