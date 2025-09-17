Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan as obras de reforma do Museo Reimóndez Portela para a súa próxima reapertura

O Concello da Estrada inviste 50.000 euros na actualización do espazo, aproveitando o bo tempo para traballos no exterior e patio

Á dereita o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, na súa visita ás obras

Á dereita o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, na súa visita ás obras / Cedida

El Correo Gallego

A Estrada

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, visitou esta mañá o Museo do Pobo Estradense, tamén chamado Museo Reimóndez Portela, onde deron comezo as obras de reforma anunciadas polo Concello para avanzar cara á reapertura destas instalacións, pechadas ao público durante máis dunha década.

O proxecto está a cargo da firma Martínez e Neira, que aproveita o bo tempo que hai estos días para acelerar os traballos exteriores, tanto nas fachadas como no patio do edificio histórico do antigo Matadoiro Municipal. Segundo explicou o alcalde, a actuación podería completarse no prazo aproximado dun mes.

A reforma, financiada polo Concello con 50.000 euros, inclúe a restauración das carpintarías de madeira, limpeza das fachadas e muros de pedra, pintado das reixas e acondicionamento do patio, que se integrará no percorrido expositivo. No interior realizaranse actuacións como a substitución do cadro eléctrico, lixado e empastado de paramentos deteriorados pola humidade, aplicación de pintura plástica e a instalación dun falso teito de cartón xeso nun despacho da planta alta.

Unha vez rematadas estas obras, iniciarase a construción do discurso expositivo, que estará centrado na historia da Estrada, as tradicións locais e a vida do municipio nos séculos XIX e XX.

O Museo do Pobo Estradense trasladouse ao edificio actual en 1996 e nos últimos anos sufrira melloras estruturais e de cuberta. Con estas novas actuacións, o Concello busca garantir o óptimo estado de conservación para que as instalacións poidan abrir as súas portas ao público nun futuro próximo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents