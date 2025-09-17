Bautismos de mar para las personas con discapacidad en la ría de Camariñas

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañó a un grupo de usuarios de la asociación Íntegro en un paseo en barco por la ría de Camariñas en el marco del proyecto Gavea de Cogami, financiado por la Xunta. Esta iniciativa de vela adaptada, que consiste en bautismos de mar en el velero Laion, busca promover el acceso al deporte adaptado y a la cultura marítima entre las personas con discapacidad.

Participaron también en la travesía la directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, y el vicepresidente de Cogami y presidente del CERMI, Ramón Sestayo. Fabiola García felicitó a Cogami por llevar dos décadas acercando la experiencia de la navegación a personas con discapacidad. Desde 2002, en el que se puso en marcha este proyecto, participaron más de 5.300 personas.

Esta temporada serán cerca de 100 las personas con discapacidad que podrán disfrutar de los viajes que realizará el velero hasta este viernes 19 de septiembre. Cada salida cuenta con cinco personas acompañadas por monitores, procedentes de diferentes entidades y centros de Cogami de toda Galicia: Lugo, Santiago, Val do Dubra, Muros, Ourense, Ribeira, Cabana de Bergantiños, Arzúa, Silleda y A Coruña.

La conselleira puso en valor la importancia de este tipo de actividades, que combinan deporte y ocio en contacto con la naturaleza y destacó que «buscan mejorar la calidad de vida de los participantes a nivel emocional y físico».