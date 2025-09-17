Brión presume de coworking, ruta das hortas e feira labrega
O espazo colaborativo de Monte Balado volve a abrir portas este xoves
O domingo chegará ata a Carballeira de Santa Minia o feiral
O Concello de Brión volve a presumir de sector primario e comercio sostible cunha programación que inclúe a realización da sétima edición da Feira Labrega e da segunda edición da Ruta das Hortas e do Coworking Fest durante esta semana.
Así, e despois da xornada de portas abertas co Coworking Fest o pasado luns, haberá outra ao espazo colaborativo –sito en Monte Balado e que forma parte da Rede Provincial de Coworking da Deputación da Coruña–, este xoves e da man de Daquidarredor, asociación xestora. Incluirá elaboracións e degustacións en directo de 10.00 a 13.00 h. A entrada é libre, xa que “queremos aproveitar unhas datas como as do mes de setembro, que é cando moita xente comeza con novos proxectos, para tratar de darlle maior visibilidade ao coworking» e captar novos usuarios, di a edil de Promoción Económica, Guarina Rey.
Ruta das Hortas
Outra das novidades que acadou un gran éxito na pasada edición é a Ruta das hortas, visitas guiadas, gratuítas e abertas a toda a veciñanza polas hortas de distintas persoas produtoras de Brión, que continuará na de Tomás (aldea de Beca, Bastavales, o mércores 17 ás 18.30 horas) e á da Chica (avenida de Santa Minia, o domingo 21 ás 10.30 horas), na que se contará coa compaña do chef José Manuel Mallón. Para participar non é necesaria inscrición, con punto de encontro será o Coworking Transformando en Brión, media hora antes do seu inicio, agás a deste domingo día 21, que será na propia Feira Labrega.
Porque, precisamente, o domingo 21de setembro, de 11.00 a 20.00 horas, terá lugar a sétima edición da Feira Labrega, que volve á contorna da Carballeira de Santa Minia, nesta ocasión á praza das polbeiras. Baixo a lenda 'Brión, un xardín comestible', a Feira inclúe exposición e venda de produtos da horta, froitas de tempada ou conservas. As 13.00 horas, showcooking a cargo de Mallón, con degustación dos sabores de Brión e da contorna, así como petiscos da IXP Tenreira Galega; ás 16.00 horas, o rockeiro Pakolas presentará o espectáculo Ecoralia, a lambona ecolóxica, dirixida a un público infantil e familia; ás 17.00 horas, faladoiro 'O poder das plantas: etnomedicina na Serra do Caurel', con María Moure; e novo showcooking ás 18.30 horas, tamén con José Manuel Mallón.
