INFRAESTRUTURAS
«Cambio de cara total» da Ponte do Porto cunha travesía máis accesible
A Deputación da Coruña investiu 1,2 millóns de euros na renovación
A renovación da travesía de Ponte do Porto, que une Camariñas e Vimianzo, a través da estrada provincial DP-1603, xa rematou logo dun investimento de 694.957 euros na segunda fase, que supuxo a mellora dun tramo de 400 metros entre os puntos quilométricos 0+330 e 0+740.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, participou no acto inaugural acompañado da alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua; da deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez; o exalcalde de Camariñas, Manuel Alonso; o exdeputado José Manuel Pequeño, así como moitos veciños e veciñas da zona.
Os traballos desta segunda fase incluíron a construción de novas beirarrúas de formigón continuo, reposición do paseo con firme de formigón impreso, renovación integral do firme da estrada, unha intervención completa na praza de San Roque —que gaña un novo enlousado de pedra granítica e abre a súa fonte ao contorno—, así como melloras no sistema de drenaxe e recollida de pluviais, instalación de nova iluminación con farois e luminarias empotradas no murete do paseo, restauración da varanda e colocación de novo mobiliario urbano, como bancos de pedra granítica.
Esta fase deu continuidade a unha primeira intervención realizada anteriormente na ponte e nos primeiros metros da senda, cun orzamento de 500.000 euros e unha lonxitude de 300 metros. En conxunto, ambas actuacións supoñen xa un investimento próximo a 1,2 millóns de euros.
Formoso anunciou que a Deputación xa ten redactado o proxecto da terceira fase, que se desenvolverá integramente no municipio de Vimianzo e permitirá prolongar a actuación ata a zona de Cereixo, completando así a transformación integral da travesía de Ponte do Porto.
«Melloramos a seguridade viaria e a accesibilidade, pero tamén respectamos a identidade do lugar, integrando a obra coa paisaxe da ría», destacou Valentín González, quen subliñou que proxectos coma este «amosan a aposta da institución provincial por transformar espazos de uso cotián para a veciñanza».
A alcaldesa, Sandra Insua, puxo en valor o resultado final e agradeceu o compromiso da Deputación. «Poucos crían que isto ía saír adiante, pero hoxe é unha realidade e un cambio de cara total para a Ponte do Porto. De noite vese moi bonita e penso que estamos nun momento importante».
