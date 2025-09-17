Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coristanco aforrará 3.000 euros anuais coa renovación das luminarias de catro rúas

O Concello recibiu 52.000 € do Fondo de Compensación Ambiental

Belén do Campo co alcalde, á esquerda, durante a súa visita a Coristanco. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, supervisou a actuación de renovación do alumeado público realizado ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental. Concretamente actuouse nas rúas Avenida de Fisterra, Charrúa, Calvario e Muíño cun apoio da Xunta de máis de 52.000 euros.

A delegada da Xunta explicou que a intervención consistiu na renovación das instalacións e ampliación de sectores de vías iluminadas por emprego de luminarias LED dunha eficiencia e prestacións moita máis elevadas que as actuais, ademais de levar a cabo un mellor axuste do horario de acendido e regulación de funcionamento en horario de madrugada.

Concretamente, colocáronse un total de 57 novas luminarias led, dous novos centros de mando en substitución dos actuais, e renováronse outros elementos, como tramos de condutor e brazos de suxeición.

A representante do Goberno autonómico puxo en valor que con esta actuación ademais de mellorar o servizo prodúcese unha redución do consumo enerxético dun 66%, o que implica unha diminución do gasto enerxético municipal en torno aos 3.000 €/ano.

Belén do Campo destacou que Coristanco recibirá este ano outra axuda da Dirección Xeral de Administración Local de máis de 34.000 euros para dotar de accesibilidade a diversas instalacións municipais situadas na área recreativa da Rocheira e no edificio sociocultural da orde de mellora de Infraestruturas de uso público.

