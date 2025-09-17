Curso de integración desde Bertamiráns para foráneos en busca de regularización

La concejalía de Benestar Social e Igualdade de Ames organiza un curso de esfuerzo de integración dirigido principalmente a personas en situación de irregularidad administrativa próximas a solicitar su regulación. Este informe es preceptivo en algunos casos de regularización de personas inmigrantes (arraigo social o arraigo socio-formativo, entre otros).

El curso se impartirá los sábados 20 y 27 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, en la casa de la cultura de Bertamiráns. La solicitud se realizará por registro aportando el impreso de inscripción que consta en la web y también el pasaporte.

Esta formación sirve para conseguir la acreditación Informe de esforzo de integración, de la Xunta de Galicia, válida para el arraigo social y arraigo socio-formativo. También es de utilidad de cara a la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), es decir, el examen de obtención de la nacionalidad española, si bien prepararlo no es su finalidad, «senón adquirir certos coñecementos do sistema xurídico e a realidade da sociedade española que lles poden ser de utilidade ás persoas que se queiran presentar», apuntan los técnicos.

Entre las materias que se abordarán figuran desde valores constitucionales a estatutos de autonomía, derechos humanos y libertades fundamentales, igualdad, lenguas oficiales, democracia, tolerancia o valores de la UE.