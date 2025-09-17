Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de integración desde Bertamiráns para foráneos en busca de regularización

Se impartirá desde este mes en la casa de la cultura

Aprenderán valores de la Unión Europea

Departamento de Servizos Sociais de Ames

Departamento de Servizos Sociais de Ames / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La concejalía de Benestar Social e Igualdade de Ames organiza un curso de esfuerzo de integración dirigido principalmente a personas en situación de irregularidad administrativa próximas a solicitar su regulación. Este informe es preceptivo en algunos casos de regularización de personas inmigrantes (arraigo social o arraigo socio-formativo, entre otros).

El curso se impartirá los sábados 20 y 27 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, en la casa de la cultura de Bertamiráns. La solicitud se realizará por registro aportando el impreso de inscripción que consta en la web y también el pasaporte.

Esta formación sirve para conseguir la acreditación Informe de esforzo de integración, de la Xunta de Galicia, válida para el arraigo social y arraigo socio-formativo. También es de utilidad de cara a la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), es decir, el examen de obtención de la nacionalidad española, si bien prepararlo no es su finalidad, «senón adquirir certos coñecementos do sistema xurídico e a realidade da sociedade española que lles poden ser de utilidade ás persoas que se queiran presentar», apuntan los técnicos.

Entre las materias que se abordarán figuran desde valores constitucionales a estatutos de autonomía, derechos humanos y libertades fundamentales, igualdad, lenguas oficiales, democracia, tolerancia o valores de la UE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents