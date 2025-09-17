Desarticulan una red que estafó 4.100 € a una mujer que veraneaba en Carballo

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Gusman, ha desarticulado una red criminal dedicada a la ciberestafa, logrando la imputación de siete personas y la identificación de otras cuatro como testigos. La investigación, coordinada por el Equipo @Coruña y en colaboración con unidades de Policía Judicial de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia y Zaragoza, ha permitido esclarecer la estafa de 4.100 € a una persona que se encontraba de vacaciones en Carballo.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que, durante sus vacaciones, recibió múltiples notificaciones de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria. En total, se efectuaron 59 cargos no autorizados, que sumaban más de 4.100 €. Gracias a su rápida reacción, dio de baja la tarjeta, impidiendo más perjuicios económicos.

El Equipo @Coruña, tras un exhaustivo rastreo digital, determinó que los estafadores habían utilizado la técnica de phishing para introducir un malware en el teléfono móvil de la víctima. Este software malicioso permitió a los delincuentes robar los datos de su tarjeta bancaria, que posteriormente fueron vendidos en canales privados de mensajería. Los compradores de esta información ilícita crearon cuentas de cliente falsas en diversas tiendas online para adquirir productos y pagar servicios, cargando los importes a la tarjeta de la víctima.

La rápida actuación de los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Carballo, junto con el trabajo del Equipo @Coruña, permitió recuperar parte del dinero estafado. Si bien la operación ha logrado identificar a varios de los implicados, la investigación continúa abierta para localizar a todos los responsables de los cargos efectuados.

Consejos de la Guardia Civil para prevenir ciberestafas

La normalización de las compras y transacciones online ha convertido a Internet en un terreno fértil para los ciberdelincuentes. La Guardia Civil aconseja a los ciudadanos extremar la precaución y seguir una serie de recomendaciones, como verificar los enlaces recibidos por correo electrónico o SMS; acceder siempre a la página web o aplicación oficial del banco; desconfiar de los mensajes inesperados y proteger los datos bancarios.

Además, aconseja no descargar archivos adjuntos de correos, WhatsApp, SMS o redes sociales, incluso si provienen de contactos conocidos, ya que pueden contener malware diseñado para robar datos. Es conveniente también tener siempre activo y actualizado el antivirus en todos los dispositivos.

En caso de sospecha ante una posible estafa, desde la Guardia Civil aconsejan actuar de inmediato, formateando el dispositivo o acudiendo a un centro especializado para que lo hagan de forma segura.

La Guardia Civil recuerda además la importancia de la "prevención y la colaboración ciudadana" para combatir la ciberdelincuencia.