DISTINCIÓNS
Dobre premio en Nova York para o Hotel Bela Fisterra
Graphis Awards distinguiu dous carteis deseñados por Teiga Studio
O Hotel Literario Bela Fisterra vén de recibir dous novos premios internacionais en Nova York. Os carteis do concerto íntimo de Budiño e o da estancia literaria do poeta irlandés Paddy Bushe foron premiados con sendas medallas de prata por Graphis Awards.
Uns carteis que foron deseñados por Teiga Studio, dende o cal subliñan que estes recoñecementos animan a "seguir apostando polo deseño como ferramenta transformadora, creando proxectos con alma, identidade e impacto real".
"Para nós segue sendo unha sorpresa seguir acadando premios e recoñecementos despois de sete anos da inauguración. Bela Fisterra latexa. A cultura é o ADN de cada evento que programamos. Estamos orgullosos de levar a Costa da Morte a todos estes escenarios", afirma Pepe Formoso, xerente e xestor cultural.
Estes dous novos galardóns súmanse á ampla galería de premios e recoñecementos de Bela Fisterra (https://www.belafisterra.com/gl/premios/)
