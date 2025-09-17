Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DISTINCIÓNS

Dobre premio en Nova York para o Hotel Bela Fisterra

Graphis Awards distinguiu dous carteis deseñados por Teiga Studio

O Hotel Bela Fisterra suma numerosos premios a nivel nacional e internacional.

O Hotel Bela Fisterra suma numerosos premios a nivel nacional e internacional. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Hotel Literario Bela Fisterra vén de recibir dous novos premios internacionais en Nova York. Os carteis do concerto íntimo de Budiño e o da estancia literaria do poeta irlandés Paddy Bushe foron premiados con sendas medallas de prata por Graphis Awards.

Cartel promocional do concerto de Budiño no Bela Fisterra

Cartel promocional do concerto de Budiño no Bela Fisterra. / Teiga Studio

Uns carteis que foron deseñados por Teiga Studio, dende o cal subliñan que estes recoñecementos animan a "seguir apostando polo deseño como ferramenta transformadora, creando proxectos con alma, identidade e impacto real".

Cartel da estancia literaria do poeta Paddy Bushe

Cartel da estancia literaria do poeta Paddy Bushe. / Teiga Studio

"Para nós segue sendo unha sorpresa seguir acadando premios e recoñecementos despois de sete anos da inauguración. Bela Fisterra latexa. A cultura é o ADN de cada evento que programamos. Estamos orgullosos de levar a Costa da Morte a todos estes escenarios", afirma Pepe Formoso, xerente e xestor cultural.

Estes dous novos galardóns súmanse á ampla galería de premios e recoñecementos de Bela Fisterra (https://www.belafisterra.com/gl/premios/)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents